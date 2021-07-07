Выгодно ли Зеленскому возвращать Бандере и Шухевичу звания Героев Украины

Президенту предлагают вернуть Бандере и Шухевичу звание Героя Украины / УНИАН

Группа народных депутатов зарегистрировала в парламенте постановление, рекомендующее президенту Украины вернуть звание Герой Украины Степану Бандере и Роману Шухевичу, а также создать организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий по празднованию на государственном уровне 80-летия создания Украинской Повстанческой Армии.

Это - вопрос политизации нашего прошлого, то есть когда на историю пытаются влиять сквозь призму политики. В положении о присвоении звания Героя Украины четко сказано, что его, во-первых, могут получить только граждане Украины, но ни Бандера, ни Шухевич не были гражданами Украины, а являлись гражданами Польши. Во-вторых, это звание не присваивается посмертно (хотя этот пункт нарушают еще со времен Кучмы, когда присвоили такое звание президенту Карпатской Украины Августину Волошину).

Что касается УПА, то решение о праздновании этого праздника стоит принимать Ровенской, Волынской, Ивано-Франковской, Львовской городским радам – то есть там, где действовала УПА и где есть соответствующее отношение к ней граждан. Но в условиях, когда значительная часть украинцев считает, что это – разноплановое явление украинской истории, выступать с такой инициативой не добавляет позитива тем политикам, которые это пропагандируют.

Все, что делают сейчас депутаты – не от большого ума. Скорее, это – попытка понравиться части избирателей и показать, какие они незакомплексованные и прогрессивные.

Но эти попытки могут создать Украине международные проблемы. В частности, с Польшей, где неоднозначно относятся к этим фигурам и особенно в условиях, когда ребром стоит вопрос приезда президента Польши Анджея Дуды на саммит Крымской платформы, идти на поводу у националистов Зеленскому будет неуместно.

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Читайте также"Пособник нацистов и убийцы детей": в США набросились на Киев из-за марша БандерыЕще один риск, который для Зеленского может спровоцировать присвоение звания Бандере и Шухевичу – в том, что из-за этого решения он может потерять часть своих сторонников, поскольку в основе его электората как раз находятся люди, скептически относящиеся к проблеме верификации ОУН-УПА. И В таком случае это может запустить дополнительные дискуссии в обществе о том, что есть наша история и стоит ли таким образом противопоставлять одних героев другим.

И вот эти дискуссии сейчас вряд ли сейчас нужны Зеленскому.

Константин Бондаренко политолог, директор фонда "Украинская политика", специально для Главреда