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Выгодно ли Зеленскому возвращать Бандере и Шухевичу звания Героев Украины

Кость Бондаренко

Руководитель фонда "Украинская политика", политолог, историк

7 июля 2021, 06:26

Если Зеленский согласится присвоить звание Героя, то это может отвлечь от него ядро его электората.

Бандера, Шухевич
Президенту предлагают вернуть Бандере и Шухевичу звание Героя Украины / УНИАН

Группа народных депутатов зарегистрировала в парламенте постановление, рекомендующее президенту Украины вернуть звание Герой Украины Степану Бандере и Роману Шухевичу, а также создать организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий по празднованию на государственном уровне 80-летия создания Украинской Повстанческой Армии.

Это - вопрос политизации нашего прошлого, то есть когда на историю пытаются влиять сквозь призму политики. В положении о присвоении звания Героя Украины четко сказано, что его, во-первых, могут получить только граждане Украины, но ни Бандера, ни Шухевич не были гражданами Украины, а являлись гражданами Польши. Во-вторых, это звание не присваивается посмертно (хотя этот пункт нарушают еще со времен Кучмы, когда присвоили такое звание президенту Карпатской Украины Августину Волошину).

Что касается УПА, то решение о праздновании этого праздника стоит принимать Ровенской, Волынской, Ивано-Франковской, Львовской городским радам – то есть там, где действовала УПА и где есть соответствующее отношение к ней граждан. Но в условиях, когда значительная часть украинцев считает, что это – разноплановое явление украинской истории, выступать с такой инициативой не добавляет позитива тем политикам, которые это пропагандируют.

Все, что делают сейчас депутаты – не от большого ума. Скорее, это – попытка понравиться части избирателей и показать, какие они незакомплексованные и прогрессивные.

Но эти попытки могут создать Украине международные проблемы. В частности, с Польшей, где неоднозначно относятся к этим фигурам и особенно в условиях, когда ребром стоит вопрос приезда президента Польши Анджея Дуды на саммит Крымской платформы, идти на поводу у националистов Зеленскому будет неуместно.

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Читайте также"Пособник нацистов и убийцы детей": в США набросились на Киев из-за марша БандерыЕще один риск, который для Зеленского может спровоцировать присвоение звания Бандере и Шухевичу – в том, что из-за этого решения он может потерять часть своих сторонников, поскольку в основе его электората как раз находятся люди, скептически относящиеся к проблеме верификации ОУН-УПА. И В таком случае это может запустить дополнительные дискуссии в обществе о том, что есть наша история и стоит ли таким образом противопоставлять одних героев другим.

И вот эти дискуссии сейчас вряд ли сейчас нужны Зеленскому.

Константин Бондаренко политолог, директор фонда "Украинская политика", специально для Главреда

Владимир Зеленский Кость Бондаренко Герой Украины Степан Бандера Роман Шухевич новости Украины
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