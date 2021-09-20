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Скоро будем продавать воздух: почему Рада может разрешить вывозить лес-кругляк в ЕС

Юрий Гаврилечко

Эксперт аналитического центра "Украинская фабрика мысли"

20 сентября 2021, 06:30

Если мораторий все же отменят, то леса в Украине не будет, потому что европейцы предпочитают покупать украинский лес, а не тратить свой.

лес-кругляк, древесина
Верховная Рада может отменить мораторий на вывоз леса-кругляка в ЕС / УНИАН

Опасения по поводу возможной отмены моратория на вывоз леса-кругляка из Украины связаны с решением Еврокомиссии о выделении очередного транша в 600 миллионов в рамках программы макрофинансовой помощи, а по факту - кредита.

Причем этот кредит длительный и на достаточно интересных условиях - напомню, что предыдущий транш в 600 миллионов Украина получила в декабре прошлого года под ставку 0,125% до 2035 года. На самом деле, в рамках льготной кредитной программы с ЕС в течение последних 7 лет, с 2014 по 2020 год, за пять различных программ Украина уже получила кредитов на сумму 4,4 миллиарда евро.

Эти 600 миллионов - вторая часть крайней, пятой программы. Но тут есть два нюанса.

Первый - программа макрофинансовой помощи не только для Украины, но и для других соседей ЕС, у которых есть проблемы с платежным балансом. Увы, еще ни одно правительство с 2014 года не отчиталось о том, куда именно были потрачены деньги. Кредит под ничтожнейший процент, но если и его неизвестно куда потратили, то возникают вопросы.

Второй - получила ли Украина вообще что-либо из этих денег в реальности, потому что не исключена вероятность, что все эти 4,4 миллиарда остались в ЕС и пошли на оплату труда консультантов из ЕС, которые помогали нам "реформироваться".

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Если ситуация такова, то получается, что Украина по сути за собственные деньги (ведь кредиты надо отдавать) купила услуги европейских консультантов вместо того, чтобы решать проблему с платежным балансом. А решить ее невозможно до тех пор, пока Украина импортирует больше, чем экспортирует.

Так что открытие украинских границ для вывоза леса-кругляка за границу - это лишь одна, хоть и хорошо пропиаренная часть более глобальной проблемы с кредитами. Впрочем, примерно то же самое можно наблюдать и в сотрудничестве с МВФ, ведь за последние 27 лет тоже не было ни одного отчета правительства за полученные от фонда ресурсы.

Читайте также"Лысая" сырьевая колония: чем Украине грозит отмена моратория на вывоз лесаЕсли мораторий все же отменят, то леса в Украине не будет, потому что европейцы предпочитают покупать украинский лес, а не тратить свой. А потом мы будем покупать мебель европейских производителей, сделанной из украинской древесины втридорога.

То есть землю мы уже благополучно продаем, лес тоже можем начать, останется только воздух и, возможно, в будущем может произойти передача европейцам железной дороги (если она им для чего-то понадобится) и какой-нибудь эксклюзивный доступ к транзитным автомагистралям. Однако это - абсолютно прогнозируемый исход в ситуации взаимодействия более сильных политически и развитых экономически государств по отношению к менее развитым и слабым. Потому что если нет равенства, то всегда все схемы взаимодействия укладываются в то, что из менее сильного и бедного вытягивают ресурсы в пользу богатого - исключений не бывает.

Юрий Гаврилечко, эксперт аналитического центра "Украинская фабрика мысли",специально для Главреда

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лес-кругляк новости Украины Юрий Гаврилечко
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