Сколько ракет 'Кинжал' производит Россия

Почему все постят этот адовый треш от Military Watch Magazine про производство 25 ракет "Арешник" в месяц?
Одно дело когда это сообщение постят с пояснением, что Military Watch Magazine это помойка, предназначенная для интеграции российских нарративов, фейков и манипуляций в англоязычное информационное пространство, но совсем другое дело когда занимаются тупой и бездумной копипастой фейковой статьи.
По факту. В месяц россия с трудом производит 3-4 готовых Х-47М2 "Кинжал", а в этой статье говорится о куда более сложной в создании МБР! И её российский ВПК штампует как КРМБ "Калибр", по штуке в сутки? Серьёзно?
Фильтруем информацию и сохраняем критическое мышление.
Кто такой Александр Коваленко
Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".
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