Сколько еще нам дадут в лоб для понимания законов глобального бытия?...

Есть такое понятие как решоринг - возврат производств обратно на родину.
Актуально для США в контексте возврата своих компаний из Китая.
Но не актуально для Украины - нам нечего возвращать.
Единственный проект строительства авиазавода в Саудовской Аравии так и остался на бумаге.
Не получилось и "перенести" Мотор-Сич в китайский Чунцин.
Но есть такое явление как ниаршоринг.
Это привлечение чужих производств на свои промышленные платформы.
Не актуально для США - высокие налоги, дорогой труд и зарегулированность.
Но актуально для таких стран как Мексика, Турция и Украина.
Как работает философия ниаршоринга?
Страна с низкими налогами, дерегуляцией (в целом по стране или в специальных кластерах развития) и дешевым трудом, и одновременно обладающая соглашением о зоне свободной торговли с партнером с большим рынком сбыта, априори обречена стать промышленной платформой для иностранных компаний.
Например, Мексика впервые обогнала Китай по объемам экспорта в США (475 млрд дол в 2023-м).
Опишем технологию на примере этой страны.
Мексика с низкими налогами и дерегуляцией в специальных зонах развития.
Дешевый труд.
Большой рынок сбыта в США - в рамках североамериканской зоны свободной торговли.
Трехлетний период льготных продаж в Америке.
Китайские производители открывают свои производства в Мексике для обхода санкций и пошлин в отношении КНР.
Например, в секторе производства электромобилей
Для Мексики - это новые рабочие места и инвестиции.
Похожая ситуация и в Турции, только роль США выполняет ЕС.
Конечно, есть и крайности, как "макиладора" в Мексике: пояс производств вдоль границы с США с низкими требованиями по охране труда и экологии.
Но в целом, модель успешно работает.
В чем суть соглашения о ЗСТ между Украиной и ЕС?
В рамках соглашения нулевые пошлины и отсутствие квот - по потребительским и промышленным товарам с большой добавочной стоимостью.
Суть проста: Украина ближе, чем Китай. Открывайте производства и продавайте без пошлин и квот любую более менее сложную продукцию.
Привлекайте для этого китайские, арабские инвестиции, создавайте рабочие места.
Пошлины и квоты будут лишь для аграрной ародукции и сырья, которые в ЕС есть свои.
И что мы продавали в ЕС? Зерно и аграрную продукцию. Все десять лет.
Были подвижки в текстиле, легпроме, запчастях, но трендом эти направления не стали.
Более того, "малую индустриализацию" 2015-2019 годов скосило укрепление гривны на 15% в 2019-м и правительство Гончарука.
При этом, мы постоянно жалуемся на квоты и пошлины, которые по ряду продуктов исчерпывались в первые месяцы календарного года.
ЕС с начала войны предоставило нам полный льготный торговый режим, как США Мексике (на три года).
Европа тоже продлила льготу для нас на третий год.
И что мы поставили в ЕС? Зерно!
И в ЕС поняли, что ни намеков, ни слов у нас не понимают. Теперь блокада для украинского аграрного сырья.
Удар ложкой по лбу.
Хотя для сырьевых товаров, зоны свободной торговли не нужны: их можно продавать по всему миру, то есть свой рынок мы открываем как бы задаром.
Многие скажут - война.
А я вспомнил бы пример Турции и Мексики и сказал бы: а может дело в высоких налогах на труд, в зарегулированности нашей экономики, отсутствии кластеров развития и качественного рынка труда?
Сколько еще нам дадут в лоб для понимания законов глобального бытия?...
Кто такой Алексей Кущ?
Алексей Кущ - финансовый аналитик, экономический эксперт. Живет в Киеве, работает в аналитическом центре "Объединенная Украина". Автор аналитических публикаций, активно ведет блог на своей странице в Facebook. Бывший советник президента Ассоциации украинских банков.
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