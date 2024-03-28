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Сколько еще нам дадут в лоб для понимания законов глобального бытия?

Алексей Кущ
28 марта 2024, 08:10обновлено 28 марта, 08:40
И в ЕС поняли, что ни намеков, ни слов у нас не понимают. Теперь блокада для украинского аграрного сырья.
Украина, ЕС
Украина и ЕС / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Есть такое понятие как решоринг - возврат производств обратно на родину.

Актуально для США в контексте возврата своих компаний из Китая.

Но не актуально для Украины - нам нечего возвращать.

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Единственный проект строительства авиазавода в Саудовской Аравии так и остался на бумаге.

Не получилось и "перенести" Мотор-Сич в китайский Чунцин.

Но есть такое явление как ниаршоринг.

Это привлечение чужих производств на свои промышленные платформы.

Не актуально для США - высокие налоги, дорогой труд и зарегулированность.

Но актуально для таких стран как Мексика, Турция и Украина.

Как работает философия ниаршоринга?

Страна с низкими налогами, дерегуляцией (в целом по стране или в специальных кластерах развития) и дешевым трудом, и одновременно обладающая соглашением о зоне свободной торговли с партнером с большим рынком сбыта, априори обречена стать промышленной платформой для иностранных компаний.

Например, Мексика впервые обогнала Китай по объемам экспорта в США (475 млрд дол в 2023-м).

Опишем технологию на примере этой страны.

Мексика с низкими налогами и дерегуляцией в специальных зонах развития.

Дешевый труд.

Большой рынок сбыта в США - в рамках североамериканской зоны свободной торговли.

Трехлетний период льготных продаж в Америке.

Китайские производители открывают свои производства в Мексике для обхода санкций и пошлин в отношении КНР.

Например, в секторе производства электромобилей

Для Мексики - это новые рабочие места и инвестиции.

Похожая ситуация и в Турции, только роль США выполняет ЕС.

Конечно, есть и крайности, как "макиладора" в Мексике: пояс производств вдоль границы с США с низкими требованиями по охране труда и экологии.

Но в целом, модель успешно работает.

В чем суть соглашения о ЗСТ между Украиной и ЕС?

В рамках соглашения нулевые пошлины и отсутствие квот - по потребительским и промышленным товарам с большой добавочной стоимостью.

Суть проста: Украина ближе, чем Китай. Открывайте производства и продавайте без пошлин и квот любую более менее сложную продукцию.

Привлекайте для этого китайские, арабские инвестиции, создавайте рабочие места.

Пошлины и квоты будут лишь для аграрной ародукции и сырья, которые в ЕС есть свои.

И что мы продавали в ЕС? Зерно и аграрную продукцию. Все десять лет.

Были подвижки в текстиле, легпроме, запчастях, но трендом эти направления не стали.

Более того, "малую индустриализацию" 2015-2019 годов скосило укрепление гривны на 15% в 2019-м и правительство Гончарука.

При этом, мы постоянно жалуемся на квоты и пошлины, которые по ряду продуктов исчерпывались в первые месяцы календарного года.

ЕС с начала войны предоставило нам полный льготный торговый режим, как США Мексике (на три года).

Европа тоже продлила льготу для нас на третий год.

И что мы поставили в ЕС? Зерно!

И в ЕС поняли, что ни намеков, ни слов у нас не понимают. Теперь блокада для украинского аграрного сырья.

Удар ложкой по лбу.

Хотя для сырьевых товаров, зоны свободной торговли не нужны: их можно продавать по всему миру, то есть свой рынок мы открываем как бы задаром.

Многие скажут - война.

А я вспомнил бы пример Турции и Мексики и сказал бы: а может дело в высоких налогах на труд, в зарегулированности нашей экономики, отсутствии кластеров развития и качественного рынка труда?

Сколько еще нам дадут в лоб для понимания законов глобального бытия?...

Кто такой Алексей Кущ?

Алексей Кущ - финансовый аналитик, экономический эксперт. Живет в Киеве, работает в аналитическом центре "Объединенная Украина". Автор аналитических публикаций, активно ведет блог на своей странице в Facebook. Бывший советник президента Ассоциации украинских банков.

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