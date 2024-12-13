Сколько будет продолжаться война?

С избранием Дональда Трампа многие связывают попытку приостановления войны на период, пока Путин сдохнет.

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НАТО и Украина / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины

Наблюдаем большую активность по формированию потенциальных миротворческих сил для захода на линию разделения в Украине. А это значит, что подготовка переговоров по прекращению боевых действий между Украиной и Украиной идет полным ходом.

Если представить, что договоренности достигнуты, и войска агрессора и ВСУ отходят от линии фронта минимум на 40 км каждая (чтобы невозможно было достать системами залпового огня), то на эту полосу длиной более 700 км надо завести тысяч 100-120 военных. Обязательно с тяжелым оружием, бронетехникой и ПВО, чтобы у недоимперии не было даже мечты о прорыве этой обороны. Там надо будет построить стационарные укрепления. А еще миротворцев надо будет ротировать время от времени.

То есть, возникает нетривиальная масштабная военно-логистическая задача. И к ее решению европейцы готовятся заранее. При этом, Украина соглашается с таким подходом и даже сама призывает миротворцев.

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Кстати, возникает абсурдная ситуации, как это часто случается с недоимперией. Она начинала войну, чтобы не допустить военных баз НАТО на территории Украины. А тут кто знает сколько войск НАТО оказываются в Украине, даже если их разбавить каким-то контингентом из ОДКБ (Беларусь и Казахстан?).

Указанная активность вместе непубличными консультациями относительно возможных переговоров по прекращению боевых действий свидетельствует, что с избранием Дональда Трампа многие связывают попытку приостановления войны на период, пока Путин сдохнет. Потому что при фюрерке война будет продолжаться - у недоимперии хватает денег, чтобы нанимать свое пушечное мясо.

Из предыдущих предложений для обсуждения интересно то, что Украина должна выйти из Курской и Донецкой областей, фактически признав, что она не контролирует Донбасс, а россия выходит из Харьковской, Запорожской и Херсонской областей, причем, из двух последних образуются какие-то полуавтономные (?) субъекты Украины. Украина не признает российским Донбасс, а вот Крым недоимперия настаивает признать российским.

Все это лишь какие-то предварительные наброски. Официально мирные предложения от Трампа (большей частью согласованные с основными участниками процесса - Украиной, Россией, Китаем, Великобританией, Францией, Германией) будут провозглашены вскоре после инаугурации президента США. А выход на реальные договоренности, если они состоятся, ожидается не раньше, чем поздняя осень 2025 года.

То есть, в лучшем сценарии активная фаза противостояния продлится еще год. И будут ожесточенные бои на фронте, ракетные-пушечные удары, в частности, "Орешником", по мирным городам Украины, отключение света и другие беды войны. Которые надо преодолеть.

Кто такой Александр Кочетков Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

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