Сказки о скором мире в Украине и опасная дезинформация

Трампу удалось быстро порешать с Панамой, Канадой и Мексикой, потому что они географически и экономически слишком близки к Штатам.

https://opinions.glavred.info/skazki-o-skorom-mire-v-ukraine-i-opasnaya-dezinformaciya-10639235.html Ссылка скопирована

Переговоры по Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, сайт Кремля, facebook.com/DonaldTrump

Вижу, что некоторые наши медийные персоны как здесь, так и за рубежом, продолжают распространять демотивирующую информацию о прекращении боевых действий уже этой весной. Или этим летом. Вот просто интересно, что у них за источники инфы такие, что игнорируют наглядную реальность?

Да, Д. Трамп продолжает сдержанно упоминать о каком-то прогрессе на переговорах с Россией и о том, что Путин якобы желает прекратить кровопролитие. Ну-ну, серийный садист и людоед уверяет, что он вегетарианец и мечтает о цветной капусте...

При этом известно, что речь не о прямых контактах Трампа и Путина, а о разговорах между представителями команд. Да такие безрезультатные консультации и раньше были, еще при Дж. Байдене. Кремлевский фюрерок продолжает настаивать на своем - на мире без гарантий безопасности, который в перспективе гарантированно приведет к уничтожению Украины.

видео дня

Трампу удалось быстро порешать с Панамой, Канадой и Мексикой, потому что они географически и экономически слишком близки к Штатам. А дальше на международном направлении все забуксовало, даже с Гренландией, потому что это - Европа. И чтобы демократы не начать смеяться, пришлось бить по своим - по USAID и CIA.

Как оказалось, Европа не очень ведется на призывы беспрекословно встать в кильватер импульсивной политики новой администрации Белого Дома. И не очень боится угроз относительно тарифов и прочего, потому что у Европы есть опция начать собственную игру с Китаем. И тогда США явно окажутся в проигрыше.

Это Европа - давний естественный союзник Штатов. А что тогда говорить о современной России, которая давно перешла границу здравого смысла и действует по принципу своего культового пророка Достоевского: "Вижу, что иду в пропасть, и потому ускоряю ход, потому что Бог блаженных любит".

Пока армия агрессора хоть и понемногу, но продвигается вперед, а она продвигается, путин будет тянуть время, рассказывать о своем гуманизме, очередной Ялте, новых физических принципах и прочем бреду. Все решает ситуация на фронте, уже устал это повторять. А она сейчас в целом не в нашу пользу.

А чтобы фронт стабилизировался, в ВСУ должно появиться большое количество мотивированных вооруженных обученных вооруженных бойцов. А это никак не недели. Это месяцы, даже если прямо сейчас поменять позорную неэффективную систему пополнения войска и недостаточную подготовку мобилизованных.

Кто такой Александр Кочетков Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред