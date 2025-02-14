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Сказки о скором мире в Украине и опасная дезинформация

Александр Кочетков
14 февраля 2025, 19:10
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Трампу удалось быстро порешать с Панамой, Канадой и Мексикой, потому что они географически и экономически слишком близки к Штатам.
Сказки о скором мире в Украине и опасная дезинформация
Переговоры по Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, сайт Кремля, facebook.com/DonaldTrump

Вижу, что некоторые наши медийные персоны как здесь, так и за рубежом, продолжают распространять демотивирующую информацию о прекращении боевых действий уже этой весной. Или этим летом. Вот просто интересно, что у них за источники инфы такие, что игнорируют наглядную реальность?

Да, Д. Трамп продолжает сдержанно упоминать о каком-то прогрессе на переговорах с Россией и о том, что Путин якобы желает прекратить кровопролитие. Ну-ну, серийный садист и людоед уверяет, что он вегетарианец и мечтает о цветной капусте...

При этом известно, что речь не о прямых контактах Трампа и Путина, а о разговорах между представителями команд. Да такие безрезультатные консультации и раньше были, еще при Дж. Байдене. Кремлевский фюрерок продолжает настаивать на своем - на мире без гарантий безопасности, который в перспективе гарантированно приведет к уничтожению Украины.

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Трампу удалось быстро порешать с Панамой, Канадой и Мексикой, потому что они географически и экономически слишком близки к Штатам. А дальше на международном направлении все забуксовало, даже с Гренландией, потому что это - Европа. И чтобы демократы не начать смеяться, пришлось бить по своим - по USAID и CIA.

Как оказалось, Европа не очень ведется на призывы беспрекословно встать в кильватер импульсивной политики новой администрации Белого Дома. И не очень боится угроз относительно тарифов и прочего, потому что у Европы есть опция начать собственную игру с Китаем. И тогда США явно окажутся в проигрыше.

Это Европа - давний естественный союзник Штатов. А что тогда говорить о современной России, которая давно перешла границу здравого смысла и действует по принципу своего культового пророка Достоевского: "Вижу, что иду в пропасть, и потому ускоряю ход, потому что Бог блаженных любит".

Пока армия агрессора хоть и понемногу, но продвигается вперед, а она продвигается, путин будет тянуть время, рассказывать о своем гуманизме, очередной Ялте, новых физических принципах и прочем бреду. Все решает ситуация на фронте, уже устал это повторять. А она сейчас в целом не в нашу пользу.

А чтобы фронт стабилизировался, в ВСУ должно появиться большое количество мотивированных вооруженных обученных вооруженных бойцов. А это никак не недели. Это месяцы, даже если прямо сейчас поменять позорную неэффективную систему пополнения войска и недостаточную подготовку мобилизованных.

Кто такой Александр Кочетков

Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

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