Ну что, друзья. Подведем короткие итоги вчерашних переговоров Зеленского и Трампа? Минимум эмоций и букв, очень коротко и по сути.

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Не зрада и не Перемога. У меня сложилось впечатление, что конфликт был спланирован заранее командой Трампа. Для этого и подбор участников, и прямая трансляция. Задача стояла не просто выкручивать Зеленскому руки, а публично его размазывать, "ставить на место", диктовать условия без права голоса. На финише получить молчаливого и послушного партнера и гордо повести его на подписание Соглашения. Генеральная репетиция подписания капитуляции. Отсюда и театральность. Но в какой-то момент все пошло не по сценарию



Зеленский не согласился с ролью послушного и молчаливого мальчика для битья. Спорил, доказывал очевидные вещи. Не гнулся. Очень четко удержал линию – не хамить, не включать эмоции, но и не давать манипулировать правдой и отодвигать интересы Украины. Такая линия не имела вариантов хорошего финиша, но другой не было. Мы могли прямо в Вашингтоне признать поражение, признать бессмысленность сопротивления. После этого подписание капитуляции с Москвой было бы простой формальностью

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По итогам Зеленский в эфире поблагодарил американский народ, ни одного плохого слова в адрес Трампа. На мой взгляд, самая правильная линия. Соглашение не подписали, пресс-конференция после такой трансляции вообще потеряла смысл. Трамп и команда остановили финансирование поддержки восстановления нашей энергосистемы и выдали пару мрачных прогнозов. На этом пока все. Думаю, в системе координат "кнут и пряник" мы сейчас получаем первый элемент. Но, повторюсь, альтернативой была фактически капитуляция. Трампа и такой формат прекращения войны устраивает, но нас – нет

В сухом остатке – получили массовую публичную поддержку европейских стран. Важно, чтобы она трансформировалась из заявлений в реальные деньги и оружия. Кстати, по оружию – у нас его уже сейчас больше европейского, чем американского. В поддержку Украины высказываются и американские политики. Демократы, что естественно, но не только. Ряд республиканцев тоже открыто поддерживают Киев и порицают Трампа за игру на стороне Москвы. Действительно, связываться с Украиной для западных политиков рискованно. Мы не экспортируем редкоземельные металлы, но политический кризис и массовый срач идет на экспорт моментально

Что дальше? Нам свое делать. Для нас, для военных вообще все понятно: Продолжать воевать, держать фронт. Мы и не верили в быстрый мир – ситуация на поле боя слишком показательна. Иллюзий нет. Тылу – не терять веры, оптимизма и помогать фронту. Государству – делать все, чтобы наша экономика чувствовала себя максимально комфортно. То есть не "ощипывать гусей", а строить теплицы для бизнеса. Лоббировать в ЕС отсрочку по экологическим квотам и конфискации российских активов. Навести наконец порядок с госпредприятиями, умерив жадность некоторых структур. В первую очередь это касается повышения тарифов на "Укрзализнице"

Энергетикам будет тяжелей, но им и раньше легко не было. Тем не менее, ремонты и восстановления этой зимой шли по плану. Система работала, как часы, от министерства до бригады монтеров – все отработали идеально. Вопреки мрачным прогнозам экспертов прошли зиму без отключений. Справятся и дальше, я в них верю. Дроны уже собираем сами очень активно. И если дать профильным фирмам еще и возможность зарабатывать на экспорте – дроны для армии будут. Сбросы научились делать сами. В 2022 было тяжелее. И будущее казалось намного страшнее. Справились? Справимся и сейчас. Мы оказались гораздо сильнее, чем многим казалось или хотелось.

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Кто такой Кирилл Сазонов? Кирилл Сазонов - очень известный блогер и политический эксперт, которого аналитики признают как одного из самых цитируемых политологов Украины. Он родился, жил и работал журналистом в Донецке, пока в 2014 году ра**исты не захватили город. Широкомасштабное вторжение России в Украину он встретил в Буче, после чего эвакуировал жену и детей, а сам вступил в ряды Вооруженных Сил Украины и сейчас защищает государство в самых горячих участках фронта, пишет Армияinform.

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