Ситуация в РФ не является критической: что задумал Путин

Виктор Андрусив
12 февраля 2026, 06:10
Можно считать, что публичные заявления индусов о диверсификации являются подтверждением соглашения с Трампом.
Война в Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОП

Текущие тренды.

Как я и писал в прогнозе, экономика РФ в этом году начнет лететь в пропасть. Несмотря на рост налогов, федеральный бюджет в январе 2026 года получил на 3 млрд долл. больший дефицит, чем в январе 2025 года. Официально замораживаются выплаты из Фонда национального благосостояния, который наполнялся из доходов от нефти и латал бюджетные дыры. Однако, самый большой удар в перспективе - отказ Индии от российской нефти. Можно считать, что публичные заявления индусов о диверсификации являются подтверждением соглашения с Трампом. Конечно, закупка российской нефти не упадет до нуля, и упадет не сразу - но "счет на табло". В этом ключе стоит браться за Турцию, которая вдруг решила нарастить потребление дешевой российской нефти.

Радикальное изменение риторики РФ. От "цели СВО будут выполнены" до "Трамп давай реализовывать Анкоридж". В последнее время много возмущения, что якобы Трамп не хочет заставлять нас выполнять договоренности в Анкоридже, которые, судя по всему, предусматривали остановку по линии фронта и передачу РФ всего Донбасса. Лучшего сигнала о готовности договариваться ждать не приходится.

На этом фоне российская армия начала подготовку к весенне-летней кампании, в частности, накопление и пополнение резервов, аккумуляция вооружения. Эти действия абсолютно логичны, ведь в контексте переговоров готовность воевать до конца является картой давления. Я убежден, что будет даже больше, какие-то ядерные угрозы и тому подобное. Все это должно работать на усиление переговорной позиции.

Важно - ситуация в РФ не является критической! У них достаточно инструментов и шагов, чтобы выкручиваться еще год-два. Но она начала двигаться в сторону критической точки, и ничего не указывает на то, что ситуацию удастся переломить как в экономике, так и на поле боя. А это поднимает вопрос целесообразности продолжения боевых действий и миллиардных затрат на войну.

Пока все движется в ключе моего прогноза. Переговоры с марта остаются лучшим вариантом для Путина.

О персоне: Виктор Андрусив

Виктор Андрусив – политический и общественный деятель, заместитель председателя Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас – боец ВСУ, пишет Википедия.

