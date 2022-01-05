Ситуация в Казахстане и последствия для нас

Казахи быстрее украинцев перешли к прямому противостоянию с силовиками / REUTERS

Так случилось, что пару лет назад представители оппозиции Казахстана обратились ко мне с предложением помочь им политтехнологически организовать некое единое движение с прицелом на успешное участие в выборах. Сотрудничество не сложилось, потому что у них не сложилось с финансами. Но ситуация в Казахстане мне не чужая.

Не вдаваясь в подробности, обозначу основные характерные особенности в сравнении с Украиной и Беларусью.

Читайте такжеПротесты в Казахстане: в Алматы митингующие захватили бывшую резиденцию президента и мэрию1. Причина — внутренняя, как и в Украине, и в Беларуси. Это, прежде всего, явная несправедливость в распределении общественных богатств. Плюс дурные решения власти без нормального объяснения их причин населению.

2. Центр внешней организации протестов в лице беглого банкира Мухтара Аблязова есть, но его влияние куда меньше, чем влияние подобных центров на события в Беларуси. С Украиной вообще сравнивать нечего.

3. Протесты в Казахстане — экономические, а не политические. В Киеве и Минске протесты были сразу политическими.

Реклама

4. И в Казахстане, и в Беларуси, и у нас активной частью протестов являются националисты, причем, радикализм казахов сравним с нашим "Правым сектором".

5. Власть в Нур-Султане значительно слабее власти в Минске, реально поддержки у нее меньше, чем было у Виктора Януковича.

6. Казахи наиболее быстро, быстрее даже украинцев, перешли с прямому противостоянию с силовиками и захвату административных зданий. И часть силовиков уже предпочла не участвовать в таком противостоянии. Протестующие уже взяли штурмом мэрию в Алма-Аты - второго по значимости города в стране.

Читайте такжеРеволюция в Казахстане: люди захватили горадминистрации и выдвинули властям новые требования7. Протесты в Казахстане бьют по интересам РФ и Китая. Нас напрямую не касаются, но Украина на их фоне может уйти на второй план международной повестки. Чем может воспользоваться РФ.

8. Считаю, что протесты в Казахстане победят и будет переформатирования власти. С соответствующей дерусификацией. Киеву надо бы воспользоваться ситуацией для создание антироссийского пояса.

9. Не думаю, что Кремль попытается аннексировать северные области Казахстана — сил недостаточно. Но беженцев оттуда будет множество, в том числе, и в Украину. К этому надо готовиться.

10. Ситуация в Казахстане — намек власти Зеленского, что терпение людей не безгранично.