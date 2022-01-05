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События в Казахстане как мощный индикатор

Илия Куса

Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего

5 января 2022, 12:03

Украинцам не надо спешить влазить в эту историю со своими советами про то, как построить успешную и эффективную демократию.

Казахстан, протесты
Протесты в Казахстане / Фото Reuters

События в Казахстане примечательны сразу несколькими моментами, связанными как с внутренней политикой страны, так и с внешнеполитической конъюнктурой.

Во-первых, это первоначально социально-экономический протест по своей природе. Таких сейчас в пост-ковидном мире становится всё больше.

Читайте такжеИван Яковина. Что происходит в КазахстанеМы (Украинский институт будущего, - ред.) в прогнозе на 2021 год отмечали, что социальная радикализация и анти-элитарные настроения станут ключевыми трендами после ковида. Люди выходят на улицы не по идеологическим \ ценностным убеждениям или в поддержку политического лидера, а под давлением "холодильника" и общего чувства изолированности, несправедливости и подавленности.

Во-вторых, акции протеста в Казахстане - мощный индикатор того, насколько серьёзной является ситуация с энергетикой. Резкий скачок цен на газ в мире осенью 2021 года создал условия, в которых ряд стран вынуждены поднимать тарифы и э или закупать газ по высоким ценам. Это бьет по обычным людям и предприятиям. Так что, Казахстан - не уникален, как мне кажется. Тем более, там долго держали цену низкой, благодаря чему она и была одной из самых низких в регионе.

Казахстан, протесты
Протесты в Казахстане / Фото Reuters

В-третьих, дальнейшая политизация протеста (если она произойдёт) ещё больше ухудшит отношения между Западом и Россией, и усилит напряжение, которое мы наблюдаем на протяжении последних месяцев в преддверии переговоров Путина-Байдена.

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Читайте такжеПротесты в Казахстане: в Алматы накаляется ситуация, страна сидит без интернетаВ РФ, при любом исходе, будут убеждены, что это Запад "поджигает периферию" России, дабы оказать давление на Путина и нейтрализовать его на какое-то время, отвлекая от Украины и Европы. Это подбросит масла в огонь противостояния, последствия которого могут отразиться, среди прочего, на нашем направлении, ибо Москва захочет поднимать ставки.

В-четвёртых, глобально, Казахстан является одним из тех государств, которые становятся передовыми в соперничестве США и Китая. Здесь есть интересы и тех, и других.

Центральная Азия, Южная Азия, Индийский океан представляют собой важнейшие логистические узы для глобальных планов Китая по реструктуризации мировой инфраструктуры и торговых маршрутов.

Кроме всего прочего, Казахстан играет ключевую роль в архитектуре безопасности Центральной Азии как для РФ, так и для Китая, особенно с учетом новой политической реальности в Афганистане.

Если ситуация будет развиваться и дальше, она неминуемо станет частью глобальной игры между КНР и США, как уже стали Мьянма, Соломоновы острова, Австралия, Тайвань, Афганистан, Северная Корея, Гонконг.

Чесно говоря, если уже и проецировать great power competition на события в Казахстане (хотя, как по мне, ещё рановато), то тут я больше вижу сюжетов, связанных с Китаем и США, а не России.

И мне кажется, нам не надо спешить влазить в эту историю со своими советами про то, как построить успешную и эффективную демократию.

P.S. Интересно сейчас будет следить за телодвижениями США и Китая по поводу Казахстана. И у тех, и у других есть причины, по которым они не желают дестабилизации этой страны, а потому, их реакция на происходящее будет ещё одним маркером того, как Вашингтон и Пекин будут действовать в случае кризисов и активных фаз своего противостояния.

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Илия Куса новости Казахстана
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