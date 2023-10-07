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Ситуация в Израиле значительно серьезнее, чем может казаться

Виктор Андрусив
7 октября 2023, 21:24 обновлено 7 октября, 21:24
Сотни израильтян в заложниках. Включая генерала. Это однозначно ставит власть в переговорную позицию.
Ситуация в Израиле значительно серьезнее, чем может казаться
Ситуация для Израиля очень сложная / коллаж: Главред, фото скриншот, Al Arabiya

В отличие от многих экспертов, я думаю, что ситуация в Израиле значительно серьезнее. И никакого быстрого решения не будет.

1. Боевики укрепляются в захваченных городах. Поэтому выбить их будет трудно. А бомбить свои же территории никто не будет.

2. Сотни израильтян в заложниках. Включая генерала. Это однозначно ставит власть в переговорную позицию.

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3. Я думаю будет еще один удар. Возможно со стороны Ливана.

К сожалению, я думаю, что ситуация для Израиля очень сложная. Однозначно, за этой операцией стоят игроки уровня Ирана и рф. А это значит, что они просчитали на несколько шагов вперед.

Кто такой Виктор Андрусив

Виктор Андрусив – политический и общественный деятель, заместитель председателя Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас – боец ВСУ, пишет Википедия.

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Израиль ХАМАС ЦАХАЛ
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