В настоящее время СОУ смогли реализовать серию успешных контратак, что позволило вернуть под свой контроль позиции к юго-западу и северо-западу от города.

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Украинский военный в Бахмуте / 93-я ОМБр Холодный Яр

Некоторые вещи требуют тишины. Но в нынешних условиях её соблюдать сколь-нибудь длительно просто невозможно. Особенно, когда с болот доносятся вопли вурдалаков "всё пропало!".

Итак...

Ситуация в Бамхуте неизменно очень тяжёлая. Но...

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В настоящее время СОУ смогли реализовать серию успешных контратак, что позволило вернуть под свой контроль позиции к юго-западу и северо-западу от города. Но, пока рано говорить о некоем переломном моменте. Нынешние успехи это результат тяжёлых боёв и продуманных контратак.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр окончил Одесскую Академию связи. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Фактически, сейчас можно говорить о расширении буфера безопасности для артерии 0506, а так же возвращении СОУ на "левый берег" канала, с контролем соответствующих позиций. Это позволяет не только повысить безопасность логистики с Часова Яра, но и создать аналогичные прецеденты и для 0504.

В самом городе "вагнеры" предприняли отчаянную попытку провраться по Леваневского в многоэтажную застройку. Имели ситуативный успех на перекрёстке Освободителей Донбасса и Леваневского, но без существенного развития, хотя сам пригожин отчитался о прорыве в "Гнездо".

Прорыв сказано громко, а вот то, что наши на территории Индустриального колледжа - это зафиксированный факт. При этом ведётся огневое воздействие по улице Геологов, где всё ещё оперируют РОВ.

В остальном, в многоэтажке без особых изменений и основные позиции остаются под контролем СОУ.

Улица Чайковского стабильно удерживается СОУ с буфером безопасности к Корсунского. Не удивлюсь если буфер скоро расширится. Перекрёстки Юбилейная-Чайковского и Освободителей Донбасса-Чайковского аналогично.

По Матросова РОВ смогли продавить несколько улиц к Защитникам Украины. Прежде всего вдоль Победы, Левченко и Толбухина. Однако, с учётом качель по Матросова и явлений за городом, это продвижение может выйти оккупантам боком, особенно с учётом северо-западных событий.

По состоянию на 11 мая пригожин не отвёл ЧВК "Вагнер" из Бахмута, как обещал ранее. Никто и не сомневался. Говорит, что будет брать город до конца, по пока он в городе только берёт. Но ему-то не привыкать, он в этом деле бывалый.

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