Ситуация не радужная: чего стоит опасаться украинцам в апреле

Проблематика Shahed-136 не решена, что в очередной раз говорит о необходимости скорейшего решения вопроса усиления ПВО,.

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Атака Шахедов / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com и Armiflot

По дронам…

Первая неделя апреля завершилась неоднозначным показателем налётов дронов-камикадзе Shahed-136, и именно – 96 применённых, из которых 82 были сбиты. Неоднозначность же заключается в том, что лишь дважды применялись Shahed-136 количественно более 20, а в начале апреля и вовсе могло создаться впечатление, что у РОВ проблемы с этой компонентой из-за малых налётов и одной ночи вообще без дронов-камикадзе. Но это неверное впечатление.

Наоборот, интенсивность применения Shahed-136 показала, что системно они в апреле могут поддерживать уровень налётов, возможно меньший нежели в марте, но не уступающий показателям января и февраля 2024.

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По интенсивности применения fpv-дронов наоборот, отмечается не стабильность, а рост. В частности, за первую неделю апреля РОВ средний показатель применения fpv-дронов превысил многомесячный стандарт до 200 ед, и в некоторые дни даже приблизился к 300 ед.

Пока нет какого-то относительно-стабильного применения среднего показателя, но тенденция, мягко говоря, не радужная. Если такая интенсивность сохранится, то можно говорить о наращивании ресурса fpv-дронов у РОВ.

Так же, участились случаи применения разведывательных дронов, в частности Zala, Supercam, Орлан-10, Форпост. Регулярная разведка противником ведётся не только в зоне БД, но и по тыловым районам. Участилась разведка в районе Одессы, что может говорить о готовящихся ударах/налётах.

Каких либо существенных изменений в применении барражирующих боеприпасов типа "Ланцет" не наблюдается – в среднем, за сутки, до 10 применений. С учётом неизменного показателя применения данной компоненты, можно говорить о том, что нарастить их производство, дабы выйти за количественные рамки, пока не удаётся.

В целом, ситуация с российской компонентой дронов - не радужная. Проблематика Shahed-136 не решена, что в очередной раз говорит о необходимости скорейшего решения вопроса усиления ПВО, а применение компоненты fpv-дронов поступательно наращивается, что делает ещё более острым вопрос обеспечения подразделений и техники по ЛБС комплексами РЭБ.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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