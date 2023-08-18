Ситуация на фронтах: военном и дипломатическом

До разгрома оккупантов на территории Украины ничего в недоимперии не изменится.

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Зеленский и ВСУ / Коллаж: Главред, фото: 17 ОТБр имени Константина Пестушко, president.gov.ua

Ничего неожиданного не происходит.

Так, один из заметных чиновников НАТО сделал типичный вброс относительно переговоров Украины с агрессором с отказом от части наших территорий, то есть, на известных условиях недоимперии. При этом обещают призрачное вступление в НАТО (гарантий — никаких). Постоянные читатели моего блога должны помнить, что я предупреждал о таком сценарии неоднократно еще до начала нашего наступления.

Нет сомнений, что этот вброс - не последний. И появление их провоцирует ситуация на фронте, которую можно характеризовать как динамическое равновесие: ВСУ давят на отдельных участках, враг пытается делать то же самое на других.

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Причины сложившейся ситуации достаточно прозрачны.

Во-первых, мы сами пытались пугать врага нашим победным летним наступлением. И все-таки достигли своего: враг испугался. И начал закапываться в землю, минировать все вокруг, форсировать производство всех видов оружия.

Во-вторых, мы все еще не понимаем мотивацию врага. Наша мотивация абсолютно понятна: украинские герои защищают своих родных, свою землю, свое государство. Поскольку ничего подобного у агрессора нет, потому что он ведет захватническую немотивированную войну, то возникает ложное ощущение, что надо еще надавить, и враг сломается и побежит.

А это не так. Оккупантов мотивирует, в первую очередь, страх. Российский генералитет боится Путина. Полковники боятся генералов. И так далее к рядовому бойцу, который боится собственного командиру взвода больше, чем ВСУ. Кстати, наши кассетные боеприпасы действенно исправляют этот баланс страха.

Кроме того, мы недооцениваем русскую покорность. Русских гонят на несправедливую войну, на смерть, а они подчиняются. Потому что не видят никакой другой перспективы. И даже женщины не решаются массово протестовать, чтобы спасти своих мужей, сыновей, братьев.

До разгрома оккупантов на территории Украины ничего в недоимперии не изменится. А нам не дают достаточно оружия для такого разгрома: и потому что его реально маловато, и потому что у Запада нет четкого алгоритма, что делать с ядерной Россией, которая начнет распадаться.

И о разногласиях и спорах, которые якобы возникли между политическим и военным руководством страны, то есть, между В. Зеленским и В. Залужным.

Да, рабочие разногласия существуют. Но они касаются не продолжения наступательных действий, президент Зеленский как раз за успешное наступление ВСУ. Потому что давить по переговорам с агрессором будут именно на него.

Но у военных есть убеждение, что наша промышленность недостаточно работает на обеспечение ВСУ оружием украинского производства. В частности, мы начали проигрывать в количестве и качестве воздушных беспилотников, а это существенно усложняет наступательные действия. Реакцией на это и является недавнее заявление В. Зеленского о необходимости увеличить производство беспилотников в разы.

Точку можно будет ставить только при начале дождей, которые практически исключают наступательные действия, а также когда будут исчерпаны все наши резервы. На сегодня по крайней мере половина таких резервов еще не задействована.

Кто такой Александр Кочетков Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

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