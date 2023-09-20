Ситуация критическая: по зерновой сделке и Польше кратко

Украинская сторона так же пытается поднять ставки. Тут и теперь. Логично, ситуация критическая.

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Ситуация Украины и Польши / Коллаж Главред, фото pixabay

Давайте вспомним, что есть механизм квот для поставок определённого вида продукции на европейские рынки. Нарушение привычной логистики экспорта (и речь не только о зерне), естественно, увеличило потоки через западную границу. В первую очередь речь шла о транзите (убедиться в этом можно подняв СМИ за прошлый год и почитав что говорила украинская сторона).

Но продовольствие пошло на внутренний рынок соседей. Логично, так проще и более выгодно. Причём наша продукция местами начала вытеснять местную. Тревожный звоночек, но его не услышали а, наоборот, радовались говорили о силе и потенциале наших аграриев.

И тут уместно вспомнить о нашей мотивации 2022 года. Отсутствие эспорта ставило под вопрос возможность посевной в 2023-м - хранить было бы негде, а внутренний рынок забит.

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Теперь сравним с ситуацией в той же Польше - мощности по хранению забиты украинским транзитным зерном. А внутренний рынок тоже забит - часть трейдеров вдобавок к транзиту (или вместо него) спокойно поставляли продукцию соседям. Причём украинские трейдеры откровенно демпинговали. Что так же логично - или ты продаёшь продукцию или она, образно говоря, гниёт.

То есть местные фермеры (в странах-соседях) в той или иной мере оказались в ситуации, схожей с ситуацией для украинских аграриев. Хранить негде, внутренний рынок забит.

Логично, что поляки вспомнили про квоты. Зимой можно было бы искать выход из ситуации, играть на опережение. Например, говорить об инвестициях в создание новых хранилищ, создавать механизмы ограничения экспорта на внутренний рынок (те же квоты). Такой голос из Киева воспринимали бы как признак зрелости политики способности видеть интересы партнёров.

Время упустили. А так же забыли про то, что, например, в Польше 2023 год является электоральным. Причём фермеры - ключевой избиратель правящей партии "право и справедливость". (для остальных стран вопрос внутреннего рынка и голосов аграриев на выборах не менее важен).

В результате ряд соседей идут на крайние меры. С достаточно жёсткой риторикой в публичном поле.

Украинская сторона так же пытается поднять ставки. Тут и теперь. Логично, ситуация критическая. И предсказуемо наталкивается на жёсткий ответ соседей. У них тоже критическая ситуация, как на рынке, так и в электоральном поле (что, возможно, более важно тут и сейчас).

Есть риск разрастания конфликта и, как следствие, снижения уровня поддержки от соседних государств. Напрямую, в военной сфере, вряд ли. А вот, например, в гуманитарной - вполне вероятно. Причём логика поляков, например, в вопросе "поддержки беженцев" будет простой - финансовая часть поддержки обеспечивается налогами от местных фермеров. Нет налогов (прибыли фермеров) - нет поддержки.

Естественно, что такая риторика не совсем отражает действительность. Ту часть украинцев, которые интегрируются в общество, уже работают, платят налоги, Польша будет стремиться оставить, обеспечить им хорошие условия. В будущем сделать гражданами страны. Это называется миграционной политикой. А для той части, которая интегрироваться не смогла, возможно, действительно уберут часть элементов поддержки. Кстати, тут тоже есть электоральная логика. На фоне коррупционных скандалов с "Продажей виз", котоый сейчас "кнутом лупит" по рейтингам PiS, заявить о ужесточении миграционной политики = сохранить пару % голосов.

На этом фоне вспоминаем про "зерновую сделку" и демарш России. А так же старую политику Кремля по сталкиванию лбами своих соседей. Для РФ возврат к сделке является не менее актуальным вопросом - свой урожай так же необходимо вывозить. Но, ближе к октябрю-ноябрю. Это в спокойной ситуации.

А вот если проблемы с украинским экспортом становятся причиной проблем отношений Киева с партнёрами, которые оказывают поддержку в войне против РФ, можно подождать. Да, чем более острый конфликт будет у Украины с соседями, тем меньшая вероятность возобновления зернового коридора (альтернативный, когда корабли идут на свой страх и риск существует, но его мощности пока крайне малы).

Таким образом, РФ, через своих партнёров, лоббистов, будет делать всё возможное, чтобы "подлить маслица в огонь". Ведь это напрямую влияет на способность Украины к сопротивлению.

Можно ли выйти из пикировки? Шансы есть. Но никак не шантажом.

Во-первых, взять паузу, по крайней мере в развитии конфликта с Польшей. Там выборы. И PiS не пойдёт на уступки незадолго до голосования. Для них либо "уступки соседей" либо "демонстрация жёсткой политики". Причём, каждый острый вопрос будет приводить к жёстким политическим заявлениям (а что наше общество, что польское очень падки на резкие слова). Поэтому просто подождать и помолчать в публичном поле. До 15 октября не так много времени.

Во-вторых, смотреть на причины. В частности на проблему "транзит или продажа на рынке". Попытка захватить "весь рынок соседей" приведёт к его полной потере в результате запретительных мер. Проще активизировать консультации (а это можно делать непублично) по ограничениям. То есть искать баланс.

В-третьих задуматься об инвестициях в строительство терминалов, элеваторов на польской стороне. Для поляков это сомнительные вложения - после войны нет гарантий поступления необходимых объёмов. Для нас логика может быть той же - будет эспорт морем. Но сейчас стоит вопрос либо ничего (потеря экспорта) либо увеличение издержек в виде строительства мощностей для хранения. Уменьшение прибыли лучше, чем её полное исчезновение, согласитесь.

В четвёртых - ассиметричные ходы. Мы говорим о привлечении инвестиций. Поляки готовы вкладываться, как минимум в Западную Украину. При условии безопасности и нормальнызх условий для бизнеса. Не политике "ощипывания гусей", а политике стимулирования. То есть необходим драфт программы привлечения польского бизнеса. Даже во время войны. И публичное обсуждение документа (идей) "по обе сторону границы". Далее законы и их быстрая (не позднее зимы-весны 2024) их имплементация.

И, наконец, помнить, что путь взаимных обвинений с партнёрами без поиска решений - это то, чего ожидает от нас РФ.

Кто такой Игар Тышкевич Белорусский аналитик, публицист, блоггер, эксперт программы "Международная и внутренняя политика" Украинского института будущего. Автор аналитических публикаций о белоруской и украинской политике и экономике. Исследовательские интересы: эволюция политических систем и политических институтов в переживающих трансформацию странах; общественные отношения, возможности коррекции системы отношений и влияния на нее; связь экономических отношений и международной политики, взаимное влияние; региональная политика – Восточная Европа и Причерноморье. Разработал ряд учебных программ и тренингов по коммуникациям, политическим кампаниям, пишет uifuture.org.

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