УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Ситуация критическая: по зерновой сделке и Польше кратко

Игар Тышкевич
20 сентября 2023, 19:10
0
Украинская сторона так же пытается поднять ставки. Тут и теперь. Логично, ситуация критическая.
Польша, Украина, зерно
Ситуация Украины и Польши / Коллаж Главред, фото pixabay

Давайте вспомним, что есть механизм квот для поставок определённого вида продукции на европейские рынки. Нарушение привычной логистики экспорта (и речь не только о зерне), естественно, увеличило потоки через западную границу. В первую очередь речь шла о транзите (убедиться в этом можно подняв СМИ за прошлый год и почитав что говорила украинская сторона).

Но продовольствие пошло на внутренний рынок соседей. Логично, так проще и более выгодно. Причём наша продукция местами начала вытеснять местную. Тревожный звоночек, но его не услышали а, наоборот, радовались говорили о силе и потенциале наших аграриев.

И тут уместно вспомнить о нашей мотивации 2022 года. Отсутствие эспорта ставило под вопрос возможность посевной в 2023-м - хранить было бы негде, а внутренний рынок забит.

видео дня

Теперь сравним с ситуацией в той же Польше - мощности по хранению забиты украинским транзитным зерном. А внутренний рынок тоже забит - часть трейдеров вдобавок к транзиту (или вместо него) спокойно поставляли продукцию соседям. Причём украинские трейдеры откровенно демпинговали. Что так же логично - или ты продаёшь продукцию или она, образно говоря, гниёт.

То есть местные фермеры (в странах-соседях) в той или иной мере оказались в ситуации, схожей с ситуацией для украинских аграриев. Хранить негде, внутренний рынок забит.

Логично, что поляки вспомнили про квоты. Зимой можно было бы искать выход из ситуации, играть на опережение. Например, говорить об инвестициях в создание новых хранилищ, создавать механизмы ограничения экспорта на внутренний рынок (те же квоты). Такой голос из Киева воспринимали бы как признак зрелости политики способности видеть интересы партнёров.

Время упустили. А так же забыли про то, что, например, в Польше 2023 год является электоральным. Причём фермеры - ключевой избиратель правящей партии "право и справедливость". (для остальных стран вопрос внутреннего рынка и голосов аграриев на выборах не менее важен).

В результате ряд соседей идут на крайние меры. С достаточно жёсткой риторикой в публичном поле.

Украинская сторона так же пытается поднять ставки. Тут и теперь. Логично, ситуация критическая. И предсказуемо наталкивается на жёсткий ответ соседей. У них тоже критическая ситуация, как на рынке, так и в электоральном поле (что, возможно, более важно тут и сейчас).

Есть риск разрастания конфликта и, как следствие, снижения уровня поддержки от соседних государств. Напрямую, в военной сфере, вряд ли. А вот, например, в гуманитарной - вполне вероятно. Причём логика поляков, например, в вопросе "поддержки беженцев" будет простой - финансовая часть поддержки обеспечивается налогами от местных фермеров. Нет налогов (прибыли фермеров) - нет поддержки.

Естественно, что такая риторика не совсем отражает действительность. Ту часть украинцев, которые интегрируются в общество, уже работают, платят налоги, Польша будет стремиться оставить, обеспечить им хорошие условия. В будущем сделать гражданами страны. Это называется миграционной политикой. А для той части, которая интегрироваться не смогла, возможно, действительно уберут часть элементов поддержки. Кстати, тут тоже есть электоральная логика. На фоне коррупционных скандалов с "Продажей виз", котоый сейчас "кнутом лупит" по рейтингам PiS, заявить о ужесточении миграционной политики = сохранить пару % голосов.

На этом фоне вспоминаем про "зерновую сделку" и демарш России. А так же старую политику Кремля по сталкиванию лбами своих соседей. Для РФ возврат к сделке является не менее актуальным вопросом - свой урожай так же необходимо вывозить. Но, ближе к октябрю-ноябрю. Это в спокойной ситуации.

А вот если проблемы с украинским экспортом становятся причиной проблем отношений Киева с партнёрами, которые оказывают поддержку в войне против РФ, можно подождать. Да, чем более острый конфликт будет у Украины с соседями, тем меньшая вероятность возобновления зернового коридора (альтернативный, когда корабли идут на свой страх и риск существует, но его мощности пока крайне малы).

Таким образом, РФ, через своих партнёров, лоббистов, будет делать всё возможное, чтобы "подлить маслица в огонь". Ведь это напрямую влияет на способность Украины к сопротивлению.

Можно ли выйти из пикировки? Шансы есть. Но никак не шантажом.

Во-первых, взять паузу, по крайней мере в развитии конфликта с Польшей. Там выборы. И PiS не пойдёт на уступки незадолго до голосования. Для них либо "уступки соседей" либо "демонстрация жёсткой политики". Причём, каждый острый вопрос будет приводить к жёстким политическим заявлениям (а что наше общество, что польское очень падки на резкие слова). Поэтому просто подождать и помолчать в публичном поле. До 15 октября не так много времени.

Во-вторых, смотреть на причины. В частности на проблему "транзит или продажа на рынке". Попытка захватить "весь рынок соседей" приведёт к его полной потере в результате запретительных мер. Проще активизировать консультации (а это можно делать непублично) по ограничениям. То есть искать баланс.

В-третьих задуматься об инвестициях в строительство терминалов, элеваторов на польской стороне. Для поляков это сомнительные вложения - после войны нет гарантий поступления необходимых объёмов. Для нас логика может быть той же - будет эспорт морем. Но сейчас стоит вопрос либо ничего (потеря экспорта) либо увеличение издержек в виде строительства мощностей для хранения. Уменьшение прибыли лучше, чем её полное исчезновение, согласитесь.

В четвёртых - ассиметричные ходы. Мы говорим о привлечении инвестиций. Поляки готовы вкладываться, как минимум в Западную Украину. При условии безопасности и нормальнызх условий для бизнеса. Не политике "ощипывания гусей", а политике стимулирования. То есть необходим драфт программы привлечения польского бизнеса. Даже во время войны. И публичное обсуждение документа (идей) "по обе сторону границы". Далее законы и их быстрая (не позднее зимы-весны 2024) их имплементация.

И, наконец, помнить, что путь взаимных обвинений с партнёрами без поиска решений - это то, чего ожидает от нас РФ.

Кто такой Игар Тышкевич

Белорусский аналитик, публицист, блоггер, эксперт программы "Международная и внутренняя политика" Украинского института будущего. Автор аналитических публикаций о белоруской и украинской политике и экономике. Исследовательские интересы: эволюция политических систем и политических институтов в переживающих трансформацию странах; общественные отношения, возможности коррекции системы отношений и влияния на нее; связь экономических отношений и международной политики, взаимное влияние; региональная политика – Восточная Европа и Причерноморье. Разработал ряд учебных программ и тренингов по коммуникациям, политическим кампаниям, пишет uifuture.org.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Польша Игар Тышкевич Украина
Реклама

Главное за день

Дорогая потеря для РФ: ВСУ уничтожают вдребезги российские С-400 – Newsweek

Дорогая потеря для РФ: ВСУ уничтожают вдребезги российские С-400 – Newsweek

15:46 Украина
Ракету Нептун испытали в боях с РФ, первый удар был по "Адмирал Эссен" – ВМСУ

Ракету Нептун испытали в боях с РФ, первый удар был по "Адмирал Эссен" – ВМСУ

15:04 Украина
Рада приняла и исправила закон об е-декларации

Рада приняла и исправила закон об е-декларации

14:58 Политика
Все главные новости

Последние новости

15:49

Прощай, совесть: Повалий спела украинскую народную песню на Z-концерте в Кремле

15:46

Дорогая потеря для РФ: ВСУ уничтожают вдребезги российские С-400 – Newsweek

15:29

Как узнать сколько лет коту: 3 способа понять, что ваш любимец постарел

15:09

Где Кадыров и что с ним: эксперт объяснил, что происходит с чеченским главойВидео

15:04

Ракету Нептун испытали в боях с РФ, первый удар был по "Адмирал Эссен" – ВМСУ

Украина будет освобождать Крым до конца 2024-го и способна уничтожить Черноморский флот - КоваленкоУкраина будет освобождать Крым до конца 2024-го и способна уничтожить Черноморский флот - Коваленко
14:58

Рада приняла и исправила закон об е-декларации

14:55

Дрон не долетел до бункера Путина: новые детали мощных взрывов в Сочи

14:25

Весной восхитят ароматом: когда и как правильно сажать нарциссы

14:20

Какой будет погода в последнюю неделю сентября 2023: прогноз метеоролога

Реклама
14:18

Ореховая скорлупа - настоящая находка: что из нее делают знающие люди

14:15

Моравецкий угрожает Киеву расширить запрет на импорт продуктов из Украины

14:02

Непростое украшение: Мишина засветила кольцо с бриллиантом на безымянном пальце

13:36

"Ракеты пошли": в Крыму гремят мощные взрывы у военного аэродрома БельбекВидео

13:20

Лишь немногие найдут ящерицу на скале за 10 секунд: чрезвычайно сложная загадка

13:11

Дедовский лайфхак из детства: почему если кусать батарейку, она работает

12:54

ВСУ контролируют важную трассу под Бахмутом: взяли ключевой плацдарм и высоты

12:47

Очень большие проблемы: у Киркорова начались серьезные осложнения после пластики

12:45

Кадыров устроил цирковое представление с болезнью, чтобы избежать мести Путина - СнегиревЭксклюзив

12:30

Потеряла все: онкобольная Заворотнюк лишилась бизнеса в России

12:14

Любовный гороскоп на октябрь: Рыбам – наслаждение, Овну – работа над собой

Реклама
12:03

Польша грозится снизить поддержку Украины из-за зернового кризиса

12:01

Спустя 20 дней комы: умер актер, которого объявили мертвым в начале сентября

11:59

Под Москвой диверсанты взорвали 2 самолета и вертолет: у руководства армии РФ истерика

11:53

Позиции оккупантов под Бахмутом слабнут: британская разведка назвала причину

11:47

"Морили голодом и пытали": ГБР задержало двух работников военкомата на ЛьвовщинеВидео

11:37

Принесли карту без Украины: премьер Израиля оконфузился перед Зеленским

11:31

"Они нацелились на 4 города": когда РФ полностью прекратит обстреливать ракетами Украину - прогноз

11:07

Кадырова ввели в искусственную кому: появились новые данные о состоянии главы Чечни

10:49

"Будет больше успеха": Зеленский ответил, возможен ли прорыв в контрнаступлении в 2023 году

10:46

В Сочи мощная "бавовна" возле аэропорта: вспыхнул резервуар с горючимВидео

10:23

"Мы на финишной прямой": Зеленский рассказал о прогрессе в вопросе передачи ATACMS Украине

10:05

"Не будет танков, которые идут на Москву": Эйдман назвал 3 варианта устранения ПутинаВидео

10:01

Favbet Foundation передал ВСУ внедорожник Nissan Navara

09:49

В Украине могут усилить мобилизацию: в Раде назвали условия и сроки

09:47

Именины 21 сентября по новому календарю: кого нужно поздравить в этот день

09:41

Негде развернуться: почему в СССР делали маленькие кухни

09:41

"Гарантия мира": Дуда раскрыл, чем должна завершиться война с РФ

09:01

Если вам кажется, что на юге что-то замедлилось, то вы ошибаетесьмнение

09:00

Гороскоп на завтра 21 сентября 2023: Скорпиону - осознание ошибок, Рыбам - раскрепощение

08:57

Дурное предзнаменование: почему на самом деле нельзя есть с ножа

Реклама
08:43

Ночная атака дронов: РФ ударила по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге

08:32

Армия Украины контролирует часть Казацкого острова на левом берегу Днепра - ISW

08:21

Зеленский призвал Трампа обнародовать свой мирный план и обозначил "красные линии"

07:53

"Стала жертвой": в России закончилась проверка предательницы Лорак

07:39

Дуда сравнил Украину с "утопающим, который может потянуть за собой на глубину"

06:54

ВСУ продвинулись вблизи Вербового на Запорожье - ISW

06:37

Русские воюют, чтобы уничтожить нас и жить в наших домахмнение

05:19

При каком пульсе нужно вызывать скорую: норма для женщин, мужчин и детей

04:31

Какой сегодня праздник 20 сентября: день в мировой и украинской истории, церкви

04:05

"Путин прокололся, как старая баба из сказки Пушкина": Эйдман указал на ошибку диктатораВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные ошибкиКрасивый маникюрМода 2023
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять