Сирия. Третий такт войны. Финал

Для Израиля важно, чтобы Дамаск заняла именно "демократическая оппозиция" и Сирийская свободная армия, а не ХТШ.

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Ситуация в Сирии / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

Боевики в 10 км от центра Дамаска и в 6,5 км от резиденции Асада.

И это не салафитские боевики Хайят Тахрир аш-Шам (последователи Аль-Каиды), а подразделения Сирийской свободной армии ("демократическая оппозиция"), которые вчера заняли Дераа рядом с Дамаском на границе с Иорданией.

Ждем ввод войск Израиля на юг Сирии для создания буферной зоны и оформления "малой Сирии" под протекторатом США и Иордании и неформально - Израиля.

видео дня

"Малая демократическая Сирия" (Дамаск и столичный регион) - это идеальный инструмент для отсечения Ливана и Хезболлы от Ирана. И для окончательного юридического оформления Голанских высот под юрисдикцией Израиля.

Для Израиля важно, чтобы Дамаск заняла именно "демократическая оппозиция" и Сирийская свободная армия, а не ХТШ.

Но ситуация не стабильна, может появится и фактор неопределенности.

Скорее всего, Израиль зайдет в Сирию после бегства Асада.

На третьем такте войны происходит создание "Малой демократической, прозападной Сирии" и дележ "Большой Сирии" между основными региональными игроками.

В общем, третий такт войны всегда развивается стремительно.

Рубилово годами на втором такте и стремительная потеря позиций - на третьем (в считанные дни).

Вспомним Вторую карабахскую войну несколько лет назад с тяжёлыми боями и потерями и Третью карабахскую войну, которая завершилась за один день с минимальными потерями и утратой Арменией ВСЕГО.

Так завершаются все "вечные войны" для стран, которые неадекватно оценивают реальность.

Ну и моя концепция "трехтактной войны" полностью подтвердилась на практике. Уже второй раз.

Точно также как и оценка "заморозки войны", которая выгодна была, например, Азербайджану и противникам Асада, в том числе, боевикам в Идлибе.

"Заморозка" - это шанс на цивилизационный скачок, способ не допустить разрушительный третий такт войны с помощью внутреннего усиления до уровня потенциала, при котором третий такт становится невозможным.

А если после заморозки уповать на каптогон или коноплю, то и итог предрешен.

Кто такой Алексей Кущ? Алексей Кущ - финансовый аналитик, экономический эксперт. Живет в Киеве, работает в аналитическом центре "Объединенная Украина". Автор аналитических публикаций, активно ведет блог на своей странице в Facebook. Бывший советник президента Ассоциации украинских банков.

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