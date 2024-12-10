Сирия подтвердила старый добрый тезис: диктатуры хрупкие

Путинская Россия сейчас - такой же больной пациент, с перегретой экономикой.

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Асад покинул Сирию / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Диктатуры, конечно, могут выглядеть "крепкими", "эффективными", "быстрыми на реакцию" и вот это все. Но когда они падают, это происходит по принципу карточного домика и практически мгновенно.

Правда, даже когда все предпосылки уже сложились, конкретное время и повод ты не можешь прогнозировать, каким бы крутым аналитиком ни был. Можешь разве что угадать.

Монументальному (действительно монументальному с точки зрения диктатур) Советскому Союзу пришлось в муках умирать несколько лет, но после ГКЧП все произошло фактически в 3-4 месяца. И не спасли уже ни выход из Афганистана, ни западные кредиты, которые СССР активно получал, ни демократизация. Пациент уже был необратимо безнадежно болен.

видео дня

Путинская Россия сейчас - такой же больной пациент, с перегретой экономикой, с аморфным большинством, с озлобленным на все (и власть, и Украину, и запад, и мир, и на мигрантов, и на сограждан) воинствующим меньшинством (действительно воинствующим и действительно меньшинством), с элитами, привыкшими кормиться с ресурсной ренты, со стареющим диктатором, все больше напоминающим Наполеона ІІІ, который тоже собирал один за другим внешние провалы и неудачи.

Вопрос только в событии Х, которое запустит цепную реакцию. Нам бы лучше чтобы побыстрее. Но будет как будет. Но в любом случае, это произойдет. И даже если "благодаря" Трампу война в Украине будет "заморожена", Питуна и его систему уже ничто не спасет.

Вопрос лишь тайминга и формы. Сможет ли Россия отделаться легким испугом (при котором придется, конечно, отказываться от имперского наследия, но сохраниться как своеобразная евразийская Канада) или придется скатываться в войну варлордов, системный многолетний кризис, потерю действительно конституционных территорий и тому подобное.

Надеюсь, мы в тот момент уже будем заниматься преимущественно восстановлением, экономикой и интеграцией в ЕС. А там хорошо будет гореть под нашим ироническим наблюдением.

Вторая половина 20-х обещает быть очень интересной.

Кто такой Юрий Богданов Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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