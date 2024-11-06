Сильных и борзых всегда поддерживают: чего ждать от Трампа?

Трамп будет разрывать экономику Китая различными ограничениями и пошлинами, чтобы провести реиндустриализацию США.

https://opinions.glavred.info/silnyh-i-borzyh-vsegda-podderzhivayut-chego-zhdat-ot-trampa-10611791.html Ссылка скопирована

Дональд Трамп / facebook.com/DonaldTrump

Что точно "предсказуемо" у "непредсказуемого"

1. Трамп снимет все ограничения (в том числе на экспорт) нефти и газа из США и Канады, которые наложил Байден, когда пришел к власти. Из-за чего Россия и Иран могли более или менее спокойно торговать своей нефтью. Теперь лавочка закрывается. То есть проблемы в экономике в этих странах пойдут косяками. Цена меньше 50 долларов - это уже клиническая смерть российской экономики на несколько лет.

2. Трамп будет разрывать экономику Китая различными ограничениями и пошлинами, чтобы провести реиндустриализацию США.

видео дня

3. Трамп также давить будет на Европу с целью увеличения помощи Украине и увеличения расходов на оборону. Плюс некоторые пошлины на их товары скорее всего тоже введет.

Очень вероятно:

1. Удары по Ирану, который угрожает Израилю.

То есть основа "оси зла", которая воюет против нас, скорее всего будет страдать под военными и экономическими ударами не из-за любви Трампа к Украине, а потому что это соответствует интересам США при Трампе, что очень хорошо. Харрис бы такого точно не делала.

По Украине не думаю, что будут какие-то изменения, чтобы там не писали медиа под контролем демократов, которые больше говорили чем реально делали. Наоборот, не исключаю, что может быть запущен "план Помпео" в той или иной вариации с ленд-лизом на 500 млрд и снятием ограничений на применение ракет малой дальности по России, но здесь следует напрягаться нашей дипломатии, чтобы дожимать этот вопрос и лупашить сами понимаете по кому больше.

Всегда следует помнить, что сильных и борзых всегда поддерживают, потому что "сильные и борзые" перспективны с точки зрения инвестиций.

Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний - политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред