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Си Цзиньпин себя не на помойке нашел, чтобы выступать посмешищем

Альфред Кох

Российский политик и бизнесмен, бывший заместитель председателя правительства РФ (1997), экс-председатель Госкомимущества России

24 февраля 2023, 06:15
Си Цзиньпин хочет быть мудрым арбитром в этом конфликте, а не стороной (как американцы). Это резко повысит его авторитет в глазах т.н. "Глобального Юга".
Си Цзиньпин, Владимир Путин
Си Цзиньпин себя не на помойке нашел, чтобы выступать посмешищем, пишет Альфред Кох / Фото: сайт Кремля

Линия фронта за прошедшие сутки изменилась мало. Стабильно тяжело в Бахмуте. Но это ни для кого не новость. На остальных направлениях ничего сверхординарного не случилось.

Российские паблики сообщают, что неизвестными ракетами/снарядами (?) был обстрелян Мариуполь и другие города Донецкой и Луганской областей (Макеевка, Харцызск и др.). Военкоры пишут, что был какой-то необычный звук: такого, мол, раньше не слышали. Короче, все они сходятся на том, что это к ВСУ пришли обещанные бомбы-ракеты GLSDB и теперь россияне должны будут менять всю свою логистическую схему.

Не знаю как насчет Макеевки и Харцызска, но Мариуполь точно находится от линии фронта дальше тех 70-ти километров, которые до сих пор были пределом досягаемости стандартной ракеты для HIMARS и его аналогов. Поэтому я скорее склонен верить, что это были действительно GLSDB или какое-то другое дальнобойное оружие, про которое нам пока ничего неизвестно.

видео дня

О результатах этих обстрелов никакой информации я не нашел, как и о том, смогли ли российские ПВО эти ракеты/бомбы хотя бы частично сбить. Но общий тон российских военкоров был тревожный, в интервале от досады до паники.

Похоже, что действительно вся эта информационная каша про сроки поставок того или иного оружия для ВСУ - специальная операция по введению противника в заблуждение. Вот взять хотя бы эти самые дальнобойные GLSDB. Про них только из пылесоса нам не сообщали, что не надо их ждать раньше четвертого квартала. А оно вишь как вышло…

Наверное, и со всем остальным оружием такая же картина. Думаю, кстати, что дезинформация может быть и в другую сторону: наобещают в паблике что, мол, вот-вот, русские засуетятся, перестроят всю свою работу, потратят время и ресурсы, а окажется, что это шняга. И опять им перестраивать все обратно. Так и будут бегать туда-сюда…

Сегодня краем глаза посмотрел я на путинг в Лужниках. Ну, чо: путинг как путинг. Дорого-богато. Людей нагнали полный стадион. Стоило это, говорят, по 500 рублей (7$) "на рыло". Итого полмиллиона долларов за целый стадион клакеров - считай даром.

Флаги, стикеры и вся остальная атрибутика, плюс гонорары артистам и охрана, электричество и пр. Короче, думаю в десятку грина организаторы уложились. И в этой десятке (не забудьте!) минимум пятерка - чистый сп**динг. А как без этого? За спасибо что ли всю эту клоунаду развели, из патриотических соображений? Не смешите мои хаймерсы, гы…

Никому, кроме Путина, вся эта свистопляска не была нужна. Идущего на путинг парня по ходу спросили: "Как вы? Наверное переживаете, что сейчас руzzкие солдаты в окопе мерзнут?" А пацанчик в ответ без всякой паузы: "А че мне за них париться? Это был их собственный выбор!" Вот вам и "весь народ как один человек сплотился перед лицом общей угрозы".

Путин приехал на стадион в обнимку в ЗРК "Панцирь-1", покривлялся немного перед трибунами, наговорил с три короба и убежал, говно роняя: страшно, а вдруг убьют? Пели все подряд без разбора. Даже Цоя с Окуджавой. Даже украинские песни. Это был реальный стилистический и идеологический винегрет и фирменная российская халтура.

Мне особенно доставили жирные, старые дядьки в костюмах воинов разных эпох, делающие суровые лица. Хорош был Кутузов с лицом спившегося в конец бомжа и Петр Первый без усов, но с огромным пузом. Это было очень трогательно: что только не сделает путинский человек за мелкий прайс: вот хоть в клоуна нарядится и выставит себя на посмешище…

Короче, на концепцию путинга и идеологически выдержанный сценарий денег пожалели. И то верно: кому оно надо? Все равно никто ничего не слушал. И как только стало можно - все, побросав флаги и шильдики, убежали домой…

А про китайцев по-прежнему ничего не понятно. Ван И встретился с Лавровым и Путиным, но никакой ясности эти встречи не принесли. Говорились округлые фразы про нерушимую российско-китайскую дружбу, но это все я пропускал мимо ушей: я такой дружбы богато видел. Совсем еще недавно в тех же стенах звучали слова о российско-украинской дружбе, у которой нет начала и которой не будет конца…

А вот на прямой вопрос журналистов, обсуждали ли стороны китайский план мирного урегулирования, Лавров ответил: "нет". А на нет, как известно, и суда нет. Поэтому ждем 24 февраля, когда выступит со своим планом товарищ Си.

Судя по тому, что мы знаем (в основном - со слов Кулебы), в письменном виде никакого китайского плана пока не существует и Ван И как раз и совершает свой вояж по Европе и России для того, чтобы понять: какой план окажется приемлемым для обеих сторон конфликта. Глупо предлагать план, который будет отвергнут, верно? Си Цзиньпин себя не на помойке нашел, чтобы выступать посмешищем. Ему сейчас нужны лавры миротворца, но не прожектера.

Он хочет быть мудрым арбитром в этом конфликте, а не стороной (как американцы). Это резко повысит его авторитет в глазах т.н. "Глобального Юга", и не только. А это ему как раз и нужно. Если ему удастся найти приемлемую для всех формулу мира (или хотя бы - перемирия), то он автоматически станет мировым лидером N1, со всеми вытекающими из этого факта последствиями.

Впрочем, все это лишь мои измышления. Я уже много раз писал, что я невысокого мнения о моих прогностических способностях и поэтому легко соглашусь с теми, кто скажет, что я гадаю на кофейной гуще и мотивы китайцев оцениваю неправильно.

Но будет ли китайский план работоспособным, не будет ли, я думаю не так важно. Гораздо важнее то, что наше дело - правое. Поэтому враг будет разбит и победа будет за нами.

Слава Украине!

Источник

война в Украине Альфред Кох Владимир Путин
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