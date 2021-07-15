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Штамм Дельта: почему будут болеть подростки и что нужно делать уже сейчас

Андрей Александрин

Эпидемиолог, руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю

15 июля 2021, 06:32

Украинских школьников не нужно переводить на дистанционку, а следить за микроклиматом в закрытых помещениях.

дети, коронавирус
Фото pixabay

Действительно, подростки чаще заражаются штаммом COVID-19 Дельта. Ковид молодеет и новые случаи появляются среди детского населения (включая тяжелые формы), но пока это не носит тот массовый характер, как в группах риска. И так как в Европе группы риска вакцинированы, соответственно, потому там сегодня и не замечен высокий рост госпитализаций и смертности при том, что уровень заболеваемости там высокий.

При этом, украинских школьников не нужно переводить на дистанционку, а следить за микроклиматом в закрытых помещениях.

Читайте такжеЭпидемия Дельты в Украине может быть хуже, чем в России - эпидемиолог Андрей АлександринЕсть интересная гарвардская методика по определению уровня углекислого газа в замкнутых помещениях, с помощью которой можно четко спрогнозировать, какой уровень распространения воздушно-капельных инфекций в закрытых помещениях. Следить нужно за тремя показателями: уровень углекислого газа, температура воздуха и влажность. Чтобы не допускать распространения инфекций, нужно использовать естественную вентиляцию (если нет денег на создание механической) и параллельно монтировать качественную механическую. Ведь мы живем в мире микроорганизмов, а не они в нашем, а потому нам придется научиться с ними сосуществовать. К сожалению, за полтора года Украина системно вообще ничего не сделала для того, чтобы сделать этот шаг навстречу и научиться минимизировать риски. Единственный шанс для украинцев уберечься - это массовая вакцинопрофилактика, которая пока не особо удачна.

В Украине практически не существует культуры контроля вентиляции в помещениях. Более того, на законодательном уровне этот вопрос не регулируется. Хотя с 1 января в Украине начал действовать санитарный регламент, касающийся определенных требований к детским садам и школам. В нем, в принципе, написаны правильные вещи - например, уровень влажности воздуха в помещении должен быть минимум 40-60%, а температура - от 18 до 21 градусов Цельсия. Кроме того, было выдано постановление кабинета министров об усилении контроля по выполнению этих требований.

Читайте также"Будет очень плохая осень": Комаровский предупредил о приближении вспышки опасного штамма ДельтаТо есть государство выдало бумажку, но не дало никакого дополнительного финансирования школам и садикам и сразу же усилило контроль, чем Фактически создается коррупционные риски и заново создается та же система взяток, в которой мы жили ранее. Но роль государства - это не только выдать бумажку, но и дать готовый инструмент, которым бы могли пользоваться люди. А для этого нужно пригласить специалистов, которые в этом разбираются, сделать подробный стратегический план по внедрению инфекционной безопасности в садах и школах, просчитать и закупить необходимое количество оборудования и только потом установить его в школы, обучив при этом детей и родителей, тем самым склонив родителей правильному использования.

Иными словами, это сложная системная работа, которой нужно заниматься. Но в нашей стране этого не происходит. Потому, как в своё время ругали санэпидслужбу (хоть и было за что), так сейчас мы снова возвращаемся к созданию новой вертикали - Центру по контролю заболеваний - и даём ей те же функции, которые были у СЭС. Они теперь тоже будут ходить, проверять, но никто не думает ни о социально-критических объектах, садах и школах, ни о транспорте. Потому ситуация, с которой мы столкнёмся в скором времени, опять будет катастрофической, после чего нам в очередной раз нынешний министр здравоохранения рассказывать о том, что во время пандемии мы потеряли 900 медицинских сотрудников, наших ангелов-хранителей. Но это - преступные заявления, за которые чиновники должны сидеть в тюрьме и отвечать перед народом, поскольку Украина занимает первое место в Европе по профзаболеваниям от COVID-19, и это четкий показатель того, что государство вообще не ценит человеческие жизни.

Руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Андрей Александрин специально для Главреда

Дельта коронавирус
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