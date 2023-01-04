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Шрифт из мертвых русских солдат: не крадите у себя же Победу

Алексей Арестович

Военный эксперт, аналитик

4 января 2023, 18:39
Попытка уровняться в степени озверения с врагами - означает проигрыш врагам.
шрифт
Арестович отреагировал на флешмоб

Я вам один умный вещь скажу, а вы, пожалуйста, обидьтесь. Это важно, чтобы вы обиделись, тогда у вас появляется шанс. Шанс задуматься.

Я по поводу шрифта из мертвых и весёлой волне, которая прокатилась сетями и в которой многие из нас приняли участие. Вы даже представить себе не можете, ч т о вы намотали себе на голову этим "весельем".

Нельзя издеваться над мертвыми. Нельзя питаться некротической энергией. Ни в каком варианте. Я уже пропускаю "мы же европейская армия европейской страны", я пропускаю "реакцию Запада", но я ещё хочу спасти ваши личные собственные души. Карма на войне очень плотная.

С тех, для кого картинки из трупов приемлемо и добродетельно взыскивает не условный Путин и не шокированные религиозные республиканцы, а Господь лично.

Для участия в таком "веселье" человеку нужны две причины:

- степень озверения,

- желание разделить с толпой удовольствие.

Все это - признаки личной слабости и глупости. Попытка уровняться в степени озверения с врагами - означает проигрыш врагам. Г-глупость. Неспособность удержаться от того, чтобы разделить настроения толпы - означает С-слабость.

На войне умирают всякие. Но слабые и глупые умирают почти гарантированно, даже если остаются жить. "Умер в 30, похоронили в восемьдесят". Не хочешь рыть окоп - смерть. Ленишься наблюдать - смерть. Плодишь х**ню - смерть.

Все старые солдаты знают - издеваться над мертвыми = умереть. Причём, плохо умереть. Но физическая смерть ещё ничего. Смерть заживо - вот истинный подарок слабым и глупым.

Пытаясь "победить" уже погибших врагов, вы умираете заживо и убиваете ещё живущих своих.

Вы крадете Победу. Не спрашивайте потом - по ком звонит колокольчик на Ютубе. Он звонит по вам.

Источник

Алексей Арестович
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