УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Шойгу и Герасимов потопают на фронт рядовыми?

Александр Кочетков

политический аналитик

7 октября 2022, 06:59

Никаких репрессий против Шойгу с Герасимовым не предвидится. Им фюрерок еще и ордена выпишет — "За личную преданность".

Шойгу и Герасимов на встерече с Путиным в Москве 27.02.2022
Шойгу и Герасимов на встерече с Путиным в Москве 27.02.2022 / Reuters

Таки умеет недоимперия озадачивать!

Я-то своим косным аналитическим умишком полагал, что Путин проведет смену своего военного руководства в апреле, сразу драпа россиянцев из-под Киева и других украинских городов. И сделает это решительно и беспощадно, в стиле Сталина, под которого он косит.

Но нет, Шойгу с Герасимовым продолжали втирать фюрерку и остальной недоимперии про "все идет по плану". А те с удовольствием потребляли это фуфло.

И вот — началось. Скорее всего. Возможно.

Над Шойгу и Герасимовым таки нависла тень отставки. Но оказалось, что Путин чувствует себя настолько ослабленными политически и физически, что вынужден запускать целую пропагандистскую кампанию, чтобы сдвинуть вросших в кресла оленевода и гибридника. Привлекать Кадырова с Пригожиным, обещая им всякие плюшки — административные и бюджетные. Спускать с поводка телевизионных шавок...

Пишу об этом потому, что подобные хороводы вокруг пустяшного отстранения несправившихся — это очевидная слабость россиянской власти. И слабость эта порождает изрядное брожение под касками тех, кто еще надеется на победу недоимперии. И ослабляет военную мощь агрессора не хуже массового залпа хаймарсами.

Потому что без веры в победу победы не бывает.

Неладно что-то в *лядском королевстве… И это радует.

Кстати, никаких репрессий против Шойгу с Герасимовым не предвидится. Им фюрерок еще и ордена выпишет — "За личную преданность".

На днях мы с хорошим товарищем заговорили о распаде недоимперии. Он тоже в него верит, но считает, что это настолько нескоро, что мы не доживем. А я отвечаю, что точно также печалился, что не доживу до распада СССР. А оно вон оно как!

Владимир Путин Сергей Шойгу
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

07:21

Ядерный шантаж Путина: мир может столкнуться с Армагеддоном - Байден

07:05

Покровская родительская суббота 2022: что праздновать и какВидео

06:59

Шойгу и Герасимов потопают на фронт рядовыми?мнение

06:56

Меркель серьезно оскандалилась: она считает реальным мир в Европе лишь "с участием России"Видео

06:32

Оккупанты в панике готовятся к провокациям: будут заходить в села в форме ВСУ - ГайдайВидео

Реклама
05:39

Путлер капут: астролог назвал месяц смерти Путина и рассказал, как его убьютВидео

05:33

Гороскоп на неделю 10-16 октября: Тельцы поймают удачу за хвост, а Львам лучше держать рот на замкеВидео

05:00

ВСУ хорошим темпом будут наступать до Херсона, но у города войска РФ попытаются дать бой – ЖдановВидео

04:41

Как быстро собрать мелкие осколки стекла с различных поверхностей: главные секреты

04:05

"Настюха, тренируйся, мобилизация ждет!": неуклюжая Волочкова опозорилась в спортзале

03:30

Украину "разжарит" в октябре: синоптик назвал сроки бабьего летаВидео

03:20

90% хозяек делают ошибки: как правильно варить сосиски - простой рецепт приготовленияВидео

02:43

"Титни" снова в деле: Бритни Спирс в одной шляпе широко раздвинула ноги на камеру

02:10

Россияне массово сдаются в плен еще до попадания на фронт - МалярВидео

01:40

Как натереть свеклу и не испачкаться: секрет опытных хозяек

00:51

Приметы на 7 октября: какие 3 вещи нельзя делать, чтобы не остаться без денегВидео

06 октября, четверг
23:55

Самый плохой мир в Украине лучше войны - ЭрдоганВидео

23:32

Угроза ядерного удара: зачем принимать йодид калия и в каких дозах

23:11

ВСУ за шесть дней освободили 500 квадратных километров на Херсонщине - ЗеленскийВидео

22:46

В Беларуси заявили о готовности развернуть войскаВидео

Реклама
22:13

На Банковой пояснили, что имел ввиду Зеленский говоря о "превентивном ударе"Видео

22:09

"Учились плохо. Были отчислены": Дмитрий Комаров высмеял "могилизированных" солдат РФ

22:03

"Козел отпущения": в Кремле ищут замену Шойгу из-за позорных провалов в УкраинеВидео

21:49

У Зеленского сравнили Путина с диктатором-людоедомВидео

21:30

Истерика и вой: в Москве взбесились из-за предложения Зеленского о превентивном удареВидео

21:10

Лыжню предательнице: одесситка Регина Тодоренко снимется в популярном российском шоу

21:08

В Раде резко высказались о новом бредовом предложении РФ по переговорам

20:55

Гороскоп на октябрь-2022 для всех: Весы ухватят бога за бороду, а Скорпиона ждут неудачиВидео

20:52

Ядерный шантаж Кремля: Зеленский предложил превентивный ударВидео

20:46

Оккупанты могут бомбить Украину в день рождения Путина - ГенштабВидео

20:28

Настоящего Путина убрали: эксперт рассказал о двойниках президента РФВидео

20:20

Люди кладут соду в гречку вопреки возмущениям кулинаров: зачем они так делают

20:15

Залужный обсудил контрнаступление ВСУ с генералом США: что решилиВидео

20:10

Приметы на 8 октября: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы удачу в дом привлечьВидео

20:04

В Украину идет аномальная жара: синоптики рассказали о рекордной жареВидео

19:48

Захватили оружие и боеприпасы: в Крым из Херсонской области прорвалась банда дезертиров РФФотоВидео

19:19

Тактика выжженной земли: враг подрывает дамбы и уничтожает здания - ГенштабВидео

19:14

Почему так спешит Россиямнение

19:11

Разводят костер на трупах: командиры РФ сжигают даже недавно мобилизованное "мясо" - МалярВидео

19:07

"Полный бардак, все шатаются и пьют": путинские "чмобики" мрут в РФ, не доезжая до фронтаВидео

Реклама
18:43

"Они как муравьи": Олег Жданов спрогнозировал ход контрнаступления ВСУ

18:39

Зеленский рассказал, почему Путин требует переговоры с УкраинойВидео

18:30

Контрнаступление ВСУ: оккупантов выбили из 120 населенных пунктов на двух направленияхВидео

18:26

Роман Цимбалюк: страшилки Путина не работаютВидеоблоги

18:24

Что вы увидели первым: тест по картинке расскажет о вашем будущем

18:20

Сапоги и ботинки сказочной красоты для любой погоды: самая модная зимняя обувь 2022 2023

18:16

Маркл в панике: король Чарльз III заставил принца Гарри и Меган принять скандальное решениеВидео

18:08

Мы можем заходить и занимать Донецк - Жданов

17:58

ВСУ продвигаются к Сватово: освобождена Грековка на ЛуганщинеВидео

17:35

"Башку высунуть не можем": оккупанты завидуют оружию ВСУ и называют себя смертникамиВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Синоптик
Погода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буря
Праздники
Пасха 2023Троица 2023Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Персоны
Путин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир Зеленский
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделю
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять