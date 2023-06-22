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Шойгу боится освобождения Крыма

Виталий Портников
22 июня 2023, 08:45
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Владимиру Путину и Сергею Шойгу, уверен, не хочется терять Крым как территорию политического мифа.
Сергей Шойгу
Шойгу выступил с истерическим заявлением по поводу Крыма / скриншот YouTube

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил, что в случае удара по Крыму будет удар по "центрам принятия решений". Глава российского военного ведомства считает, что Крым находится вне зоны боевых действий и удары по военным объектам на его территории сделают США и Великобританию участниками конфликта, и в этом случае – только не пытайтесь искать логику – Россия незамедлительно "нанесет удар по центрам принятия решений" на украинской территории.

В этом заявлении, по-моему, прекрасно все. Россия и без всяких ультиматумов и ударов по территории Крыма наносит удары по "центрам принятия решений" и, похоже, гордится этим. История с ударом по штаб-квартире Главного управления разведки Министерства обороны Украины на протяжении нескольких недель была чуть ли не главной темой российских пропагандистов.

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Непонятно, почему именно удары по Крыму должны привести к таким решениям, а удары по другим оккупированным российским территориям – нет, ведь с точки зрения российского конституционного права Крым ничем не отличается от Луганской области. Непонятно, почему Сергей Шойгу говорит об опасности ударов ракет вне зоны проведения "специальной военной операции" (так в России называют войну против Украины – ред.). Что такое вообще эта зона? Если "операцию" начали для "помощи" придуманным в Кремле "народным республикам", то почему пытались захватить Киев и Чернигов, почему приняли решение об аннексии Херсонской и Запорожской областей? Почему Херсонская область вдруг стала "зоной спецоперации", а Крым – нет?

Кто такой Виталий Портников?

Виталий Портников - украинский публицист, писатель и журналист. Обозреватель Радио Свобода и постоянный автор аналитических статей в украинских изданиях на политическую и историческую тематику. Член Украинского ПЕН. Ведет популярный украиноязычный видеоблог на YouTube.

И неясно, почему решение Кремля о "вовлеченности" США должно привести к ударам по украинской территории. Если Шойгу считает, что с Россией воюют Соединенные Штаты – то, по логике, и удар нужно наносить не по украинским, а по американским "центрам принятия решений". А если ради победы над США и Великобританией нужно бить по Украине, то, думаю, это вряд ли свидетельствует о понимании российским министром причинно-следственных связей.

Но я не спешил бы упрекать министра обороны России в алогичности. Сергей Шойгу, думаю, прежде всего исходит из страха. Он боится, что в результате действий украинской армии Россия может потерять контроль над Крымом и лишиться его как плацдарма для нападения на Украину и дестабилизации ситуации в Черном море. Даже удары по Крыму ракетами HIMARS и Storm Shadow могут значительно уменьшить шансы России на оборону своих позиций на юге Украины и заставить отказаться от надежд на оккупацию новых украинских регионов.

Владимиру Путину и Сергею Шойгу, уверен, не хочется терять Крым как территорию политического мифа и как плацдарм для дальнейших действий России, которые в мире уже называют преступными. Отсюда, очевидно, и такие алогичные угрозы российского министра.

Источник

Сергей Шойгу
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