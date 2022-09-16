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ШОС или Китай собирает друзей

Игар Тышкевич

Эксперт программы «Международная и внутренняя политика» Украинского института будущего

16 сентября 2022, 08:10

Мы можем стать свидетелем формирования нового блока в противовес США. Но не "российскоцентричного".

си дзиньпин
Си Дзиньпин / Getty

В Самарканде проходит очередной саммит Шанхайской Организации сотрудничества. В российских СМИ активно говорят о встрече Путина и Си, которая должна пройти "на полях" саммита. Ну и о сво'м влиянии в ШОС - подаётся, что это чуть ли не встреча союзников РФ.

На самом деле, ситуация несколько иная. ШОС действительно возникла в том числе по российской инициативе. Однако последние годы организация стала проводником, скорее, китайских интересов. Сейчас, на фоне обострения отношений США и КНР, её структурное оформление и возможное расширение стало важным для Пекина.

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На начавшемся саммите, вероятнее всего будет принято решение об изменении статуса Ирана и Беларуси с "наблюателя" на члена организации.

Кроме того, уже подписано соглашение о предоставлении Египту статуса партнёра по диалогу (этап, предшествующий получению статуса наблюдателя). Аналогичные решения ожидаются в отношении Катара и Саудовской Аравии, претендуют на такой статус так же Бахрейн и Мальдивы.

Таким образом, КНР пытается обозначить сферу своего возможного политического влияния или парнтёрства (как в случае с Индией и Пакистаном). Объединение, если судить по площади, населению, экономическому потенциалу, действительно может стать весьма влиятельным: Полноправными членами являются КНР, Индия, Пакистан, РФ, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан и Узбекистан. Добавляются (с высокой долей вероятности) Иран и Беларусь

Наблюдатели - Афганистан и Монголия (и пока Иран и Беларусь)

Партнёры по диалогу - Турция, Азербайджан, Армения, Камбоджа, Шри-Ланка, Непал. (с присоединением Египта, СА, Катара).

С другой стороны говорить об усилении внешнего влияния ШОС, без её структурного оформления, без усиления договорной базы пока рано. Но, судя по активности Пекина, организация будет укрепляться. Мы можем стать свидетелем формирования нового блока в противовес США. Но не "российскоцентричного" как это пытаются представить в Кремле,а формата "Пекин и его товарищи".

Источник

ШОС Си Цзиньпин новости Китая
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