Очередной "удар в спину" Путину от Эрдогана

Участники саммита ШОС / kremlin.ru

Сегодня в Самарканде стартовал саммит ШОС. Но не смотря на довольную физиономию путина на встречах с лидерами стран, которые в нем участвуют, настроение у него так себе.

А все из-за очередного обострения азербайджано-армянского конфликта. В этот раз, в отличие от предыдущих обострений, Азербайджан наносит удары по территории Армении в международной признанных границах.

В 2020-м, когда Азербайждану удалось провести успешную военную операцию по возвращению под свой контроль части территорий Нагорного Карабаха, премьер Армении Пашинян также обращался за военной помощью к путину и ОДКБ.

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Но отказ предоставлять военную помощь в тот раз путин обосновывал тем, что Армения сама не признала независимость НК. А по международному право НК - территория Азербайджана.

Но в этот раз войска Азербайджана уже обстреливают непосредственно территорию Армении. Цель и намёк понятен - Азербайджану необходим транспортный коридор в Нахичевань, чтобы иметь прямой доступ в свой анклав и выход на границу с Турцией. Без согласия и прикрытия которой, естественно, Баку не пошёл бы на такой шаг.

Но Путин и в этот раз "сглотнул" и подставил вторую щеку. На саммите ОДКБ в видеоформате, который прошёл накануне по запросу Еревана, страны-участницы отказали Армении в направлении военного контингента в район боевых действий.

Более того, в пабликах и соцсетях распространяются видео, на которых якобы пост ФСБ был обстрелян ВС Азербайджана.

Выводов из очередного обострения (они ещё будут обязательно и далее) несколько:

- ОДКБ, которая создавалась рф как альтернатива НАТО - фейк. Никаких гарантий территориальной целостности он не даёт, как и военной защиты его стран-участниц.

- Эрдоган в очередной раз нанёс "удар в спину" своему "другу" путину, воспользовавшись моментом, когда ВСУ успешно перешли в контрнаступление на Харьковском направлении и все внимание Кремля направлено на Украину.

Тем самым Эрдоган и Алиев нанесли ещё один репутационный удар среди ближайших "союзников" лично путину.

Ну а саммит ШОС - это соло Си, который совершает свой первый заграничный вояж с начала локдауна в 2020-м.

И первой страной, которую он посетил, стал Казахстан. Ещё одна страна-участница ОДКБ. И на встрече с его президентом Токаевым он заверил в поддержке суверинитета и территориальной целостности Казахстана.

Этот сигнал, естественно, прозвучал именно для путина, пропагандисты которого (в том числе армянского происхождения - муж Симоньян) успели "отличитья" ранее прямыми угрозами в адрес Казахстана, угрожая вернуть "исконные территории рф" на севере страны.

И сам саммит , на котором Си присутствует лично - это ответ Китая Вашингтону после обострения вокруг Тайваня.

Китай формирует свою "ось" союзников. Но пока это скорее лишь "клуб" антифанов США и сторонников "многополярного мира", стремящихся:

- девирсифицировать источники льготного кредитования (Банк ШОС, где основной спонсор раздачи дешёвых кредитов - Пекин);

- сбалансировать геополитическое влияние Вашингтона в мире.

Но ни о каких перспективах превращения его в альтернативу НАТО не может быть и речи.

Две страны участницы "ядерного клуба" и ШОС - Индия и Пакистан, имеют территориальные претензии друг к другу и перманентно балансируют на грани военного конфликта. Индия с Китаем также, кстати, имеет территориальные споры и имели военные столкновения не так давно в приграничных территориях.

Ну а рф, как бы не пыжился на камеры путин, играет в ШОС , мягко говоря, не первую, и даже не вторую скрипку, если мы говорим об экономике.