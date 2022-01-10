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Шмыгаль в 2022 году может повторить судьбу Гройсмана

Владимир Фесенко

Глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента"

10 января 2022, 06:34

Гройсману неоднократно пророчили отставку, но он проработал премьером около трех лет. Если Банковая не найдет замены Шмыгалю, он тоже может задержаться на посту.

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В 2022 году Дениса Шмыгаля могут отправить в отставку / УНИАН

В 2022 году Зеленскому придется искать людей, которые способны ускорить развитие экономики. То есть тех, которые могут найти нестандартные экономические решения и придать ей существенный импульс. Если ему удастся это сделать, он может остаться у власти и после 2024 года.

Но, как минимум, правительству нужны люди, которые четко понимали бы, какую экономическую политику проводить, чтобы в Украине не было колебаний и хаоса. Пока что этот вопрос открыт-и в кадровом, и в содержательном смысле. Нынешний премьер-министр вряд ли способен на это. Но тут надо учитывать, что это зависит не только от нас, а еще и от благоприятной экономической конъюнктуры и глобальных тенденций.

В течение 2021 года сменилась половина кадрового состава Кабмина. Прямой попытки замены премьер-министра не было, однако замену ему в этом году искали (но так и не нашли). Именно поэтому премьер остался.

Уже точно можно сказать, что в следующем году кадровые изменения в правительстве будут продолжаться, потому что Зеленский будет и дальше искать, как он сам говорит, "идеальных исполнителей" — ответственных и более эффективных министров. Этот процесс начался уже сейчас и известно, что некоторые министры находятся в зоне риска.

Возможно, темпы в этот раз будут иными, чем в прошлом году, однако вопрос отставки премьер-министра обсуждают до сих пор. И если Офис президента найдет человека, которому они смогут доверить пост премьера (возможно даже, этот человек сначала должен пройти испытания внутри правительства на достаточно высокой должности), тогда эта смена произойдет.

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Теоретически я не исключаю, что со Шмыгалем может повториться та же история, как в свое время с Гройсманом. Шмыгаль устраивает команду президента именно как исполнитель - ему дают указание и он его выполняет (или, по крайней мере, пытается), но при этом ему не хватает самостоятельности и креативности. И сравнение с Гройсманом здесь уместно, потому что ему также неоднократно пророчили отставку, но, в конце концов, он проработал премьером около трех лет. Поэтому, соответственно, и Шмыгаль, если Рада не поддержит новую кандидатуру премьера, может на этом посту задержаться.

В то же время деликатным является вопрос отставки министров. В частности, несколько из них, преимущественно в социально-экономическом секторе, находятся в зоне риска. Многое будет зависеть от того, как со своей работой справится новый первый вице-премьер-министр-министр экономики. Потому что сейчас с этой должностью происходит то же, что раньше было с министерством здравоохранения и (частично) с министерством энергетики - кто бы туда ни пришел, он быстро уходит.

Также в зоне риска министры культуры и энергетики. В частности, дальнейшая судьба последнего зависит от того, как Украина пройдет текущую зиму и произойдет ли энергетический кризис.

Но есть и актив - ядро правительства, которым довольны на Банковой. Поэтому не стоит исключать и того, что некоторых министров из этого актива впоследствии могут перебрасывать на другие участки (как это ранее произошло с Резниковым).

В то же время для министра юстиции, которому прочат отставку с 2019 года, также остаются риски. Но он очень активно себя проявил на фронтах деолигархизации и именно поэтому Малюська пока что демонстрирует чудеса аппаратного выживания. Ведь при всех своих эскападах (нестандартных поступках) он остается полезным исполнителем и, когда надо, быстро выполняет задачи, что обеспечивает ему иммунитет от увольнений.

Если же говорить о парламенте, то стоит заметить, что его перезагрузка в следующем году крайне маловероятна, поскольку эти выборы невыгодны президенту. Ибо юридически монобольшинство есть - в СН стабильно голосуют около 210 депутатов. Кроме того, есть стабильные союзники в виде двух депутатских групп и нескольких внефракционных депутатов. Пока ей ничего не угрожает, у президента сохраняется контроль не только над правительством, но и над парламентом и фактически всем законодательным процессом.

Но, безусловно, исключить этого нельзя (особенно в такой стране, как наша), ведь это теоретически возможно в случае возникновения острого политического кризиса, когда не будет другого выбора, кроме как провести выборы. Однако если провести досрочные выборы, это будет означать, что президент потеряет большинство (она, скорее всего, будет оппозиционной) и тогда влияние Зеленского на власть сократится до минимума.

Владимир Фесенко, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента", специально для Главреда

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отставка Кабмина Владимир Фесенко новости Украины Денис Шмыгаль
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