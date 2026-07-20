Шесть стран ЕС требуют смягчить новый пакет санкций против РФ: мнение Невзлина

Предприниматель считает, что экономические интересы отдельных стран не должны заслонять вопрос безопасности Европы.

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В Европе часть стран выступают против антироссийских санкций / Коллаж: Главред

Пока Брюссель готовит очередной пакет санкций против России, единство Евросоюза вновь под вопросом: сразу шесть стран настаивают на смягчении отдельных ограничений - от транспортировки российского газа до импорта рыбы. Предприниматель и общественный деятель Леонид Невзлин уверен, что экономические расчёты отдельных правительств не должны заслонять главную угрозу - российскую агрессию против всего континента. Публикуем его комментарий без сокращений.

Согласование очередного пакета санкций ЕС против России может оказаться под угрозой. Сразу шесть стран - Греция, Франция, Италия, Германия, Австрия и Португалия - добиваются смягчения отдельных положений или вовсе выступают против некоторых ограничений.

Европейские дипломаты всё чаще говорят об увеличении числа государств, не готовых нести экономические издержки ради усиления давления на Москву, отмечает FT. Причём наиболее жёсткую позицию в вопросе отдельных санкций занимает Греция, которую не устраивает запрет на транспортировку российского сжиженного газа в третьи страны. Афины считают, что это решение ударит по греческим судоходным компаниям. Германия и Португалия, в свою очередь, возражают против запрета на импорт российской рыбы.

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Правительствам и компаниям, похоже, невдомёк лишь одно: благополучно отметить успешную перевозку российского газа ужином из российской рыбы может помешать, например, российский ракетный удар по одной из стран ЕС. Совершенно непонятно, сколько ещё нужно доказательств того, что Россия представляет угрозу для всего континента и должна быть максимально изолирована.

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О персоне: Леонид Невзлин Леонид Невзлин - российско-израильский предприниматель и общественный деятель, один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС". Российским судом заочно приговорен к пожизненному заключению. После полномасштабного вторжения поддержал Украину и выступает с критикой режима Путина, пишет Википедия.

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