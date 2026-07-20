Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Шесть стран ЕС требуют смягчить новый пакет санкций против РФ: мнение Невзлина

Леонид Невзлин
20 июля 2026, 21:44
google news Подпишитесь
на нас в Google
Предприниматель считает, что экономические интересы отдельных стран не должны заслонять вопрос безопасности Европы.
В Forbes объяснили, почему санкции не остановили экономику РФ
В Европе часть стран выступают против антироссийских санкций / Коллаж: Главред

Пока Брюссель готовит очередной пакет санкций против России, единство Евросоюза вновь под вопросом: сразу шесть стран настаивают на смягчении отдельных ограничений - от транспортировки российского газа до импорта рыбы. Предприниматель и общественный деятель Леонид Невзлин уверен, что экономические расчёты отдельных правительств не должны заслонять главную угрозу - российскую агрессию против всего континента. Публикуем его комментарий без сокращений.

Согласование очередного пакета санкций ЕС против России может оказаться под угрозой. Сразу шесть стран - Греция, Франция, Италия, Германия, Австрия и Португалия - добиваются смягчения отдельных положений или вовсе выступают против некоторых ограничений.

Европейские дипломаты всё чаще говорят об увеличении числа государств, не готовых нести экономические издержки ради усиления давления на Москву, отмечает FT. Причём наиболее жёсткую позицию в вопросе отдельных санкций занимает Греция, которую не устраивает запрет на транспортировку российского сжиженного газа в третьи страны. Афины считают, что это решение ударит по греческим судоходным компаниям. Германия и Португалия, в свою очередь, возражают против запрета на импорт российской рыбы.

видео дня

Правительствам и компаниям, похоже, невдомёк лишь одно: благополучно отметить успешную перевозку российского газа ужином из российской рыбы может помешать, например, российский ракетный удар по одной из стран ЕС. Совершенно непонятно, сколько ещё нужно доказательств того, что Россия представляет угрозу для всего континента и должна быть максимально изолирована.

Источник

О персоне: Леонид Невзлин

Леонид Невзлин - российско-израильский предприниматель и общественный деятель, один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС". Российским судом заочно приговорен к пожизненному заключению. После полномасштабного вторжения поддержал Украину и выступает с критикой режима Путина, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
санкции Леонид Невзлин
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Осень станет решающей: Зеленский после заседания Ставки объявил об изменениях в ВСУ

Осень станет решающей: Зеленский после заседания Ставки объявил об изменениях в ВСУ

23:05Война
Вражеский "прилет" по жилой зоне: РФ ударила по Сумам, что известно о последствиях

Вражеский "прилет" по жилой зоне: РФ ударила по Сумам, что известно о последствиях

22:31Война
Правительство одобрило назначение нового министра обороны — что известно

Правительство одобрило назначение нового министра обороны — что известно

21:46Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Зачем в СССР дома облицовывали плиткой: ответ удивит многих

Зачем в СССР дома облицовывали плиткой: ответ удивит многих

Старинное украинское слово "очкур": что оно на самом деле означает

Старинное украинское слово "очкур": что оно на самом деле означает

Зачем смешивать соду с кофейной гущей: заменит дорогую химию

Зачем смешивать соду с кофейной гущей: заменит дорогую химию

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке женщины с игрушкой за 29 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке женщины с игрушкой за 29 с

Землю накроет геомагнитный шторм G1: когда начнётся магнитная буря красного уровня

Землю накроет геомагнитный шторм G1: когда начнётся магнитная буря красного уровня

Последние новости

23:05

Осень станет решающей: Зеленский после заседания Ставки объявил об изменениях в ВСУ

22:40

"Без труда не вытащишь рыбку из пруда" — красивые украинские синонимы

22:31

Вражеский "прилет" по жилой зоне: РФ ударила по Сумам, что известно о последствияхФото

22:15

В Украине растут цены на топливо: сколько будет длиться новая волна подорожания

22:08

Обереги для дома: какие талисманы защищают жилище и привлекают благосостояние

Россия исчерпала резервы: запрет экспорта дизеля не спасет Кремль от кризиса - ГардусРоссия исчерпала резервы: запрет экспорта дизеля не спасет Кремль от кризиса - Гардус
21:46

Правительство одобрило назначение нового министра обороны — что известно

21:45

Улитки их просто ненавидят: какие цветы защитят участок от прожорливых вредителей

21:44

Шесть стран ЕС требуют смягчить новый пакет санкций против РФ: мнение Невзлинамнение

21:25

Стоит переезжать в село: украинцев предупредили о самой тяжелой зимеВидео

Реклама
21:12

Почему огурцы растут "крючком": основные ошибки в уходе и как спасти урожай

20:56

Путин спешит к определенной дате: раскрыто, почему Россия резко усилила удары по Украине

20:49

Маринованные огурцы с морковью и луком: рецепт со стерилизацией 5 минут

20:27

Какую максимальную скорость выдерживают шины: ответ удивит многих водителейВидео

19:58

Сырский на фоне слухов об отставке обратился к Федорову и сделал заявление о своём будущем

19:32

Новая волна экстремальной жары: синоптик рассказал, накроет ли она Украину

19:31

"Виконуючий обов'язки" — это калька: как правильно согласно правописанию

19:30

Сеяр Куршутов выиграл дело в Верховном суде против народного депутата Елены Шуляк

19:15

Заставляли копать себе могилу: находка на чердаке изменила историю целого села под КиевомВидео

19:10

"Масштабирование террора от бессилия": Коваленко о причинах ударов по Одессе и Киевумнение

18:53

От русизма "дворник" пора отказаться: как правильно назвать профессию на украинском

Реклама
18:48

Шелуха сама соскользнет с зубчиков чеснока за секунды: чем их нужно залитьВидео

18:39

Много погибших и раненых: РФ ударила по Одесской области, что стало целью атаки

18:38

Стоит ли скашивать ботву картофеля перед уборкой урожая: плюсы и минусы

18:14

Почему Россия начала массированно бить по Одессе – Игнат назвал настоящую причину

18:01

Федорову предложили новую должность, но он отказался: СМИ раскрыли детали

17:58

Заметно похудевшая Пугачева поразила публику появлением — детали

17:48

В Грузии мужчина ударил туристку якобы из-за "русского языка": детали скандала

17:43

Газон для "ленивых": названы сорта травы, не требующие постоянного кошения

17:38

Кто разбогатеет 21 июля — шесть знаков, которым предстоит получить большие деньги

17:38

Проезд в Киевской электричке подорожает: "УЗ" назвала новые тарифы

17:36

Как заставить огурцы плодоносить уже через несколько дней: огородник раскрыл секретВидео

17:11

Избавиться от липких следов скотча можно всего за 5 секунд: простое народное средство

17:11

Дата рождения подскажет идеальный пляж для отдыха: что говорят нумерологи

17:01

Запретят ли украинским мужчинам въезд в Польшу: ответ Варшавы

16:45

Что носить вместо джинсов в жару: 3 варианта модных брюк на лето

16:45

Огурцы в бутылках без стерилизации: идеальная заготовка без лишних хлопот

16:35

Как размножить розу летом: садовница показала простую технику с черенкамиВидео

16:23

Отставка Сырского: СМИ выяснили, кого рассматривают на должность главкома ВСУ

16:18

Иллюзия затишья: РФ не сократила атаки дронами, а изменила тактику – Игнат

16:07

Доллар и евро резко подорожали: новый курс валют на 21 июля

Реклама
15:59

Каким будет оставшаяся часть лета — подскажут пчелы: приметы и обычаи 21 июля

15:57

Дожди с грозами надвигаются на Украину: когда ожидается опасная погода

15:49

"Король Севера" возглавил правительство Британии: что Энди Бернем говорил об Украине и Путине

15:49

Трехлетний брат футболиста Ямаля стал звездой финала ЧМ-2026 - что он сделалВидео

15:35

Молодая кукуруза получится нежной и сочной: шеф поделился секретом приготовления

15:29

Арбуз не растет после цветения: основные ошибки в уходе за бахчевыми культурами

15:20

"Другой человек": Анатолий Анатолич показал, как изменился после похудения на 20 кг

15:03

Путину нужна новая победа: министр обороны Литвы назвал следующие цели РФ

14:42

К "сливам" информации из НАБУ и САП непосредственно причастно их руководство – экс-прокурор САП

14:17

Что происходит в Константиновке: Сырский сообщил, сколько оккупантов в городе

Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЛьвоваНовости ЧеркассыНовости ДнепраНовости РовноНовости ТернополяНовости ЗапорожьяНовости ЖитомираНовости Одессы

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять