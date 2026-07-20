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"Масштабирование террора от бессилия": Коваленко о причинах ударов по Одессе и Киеву

Александр Коваленко
20 июля 2026, 19:10
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Военный эксперт фиксирует самый интенсивный обстрел региона с 2022 года и объясняет, за счет чего Россия наращивает темпы применения баллистики.
удар по Одессе
Удар по Одессе / Коллаж: Главред ,фото: скриншот из видео

С начала июля Одесса и область переживают самый интенсивный обстрел с 2022 года: по данным военного эксперта Александра Коваленко, за это время по региону выпустили более 120 ракет и свыше 300 дронов-камикадзе. Аналитик приводит статистику по типам применяемого вооружения и указывает, что именно июль может стать рекордным месяцем по использованию баллистических средств поражения. В колонке он объясняет, почему нынешний темп обстрелов говорит о расходовании накопленного боекомплекта, а не о ритмичном производстве, и с чем связана такая интенсификация террора. Публикуем его мнение на языке оригинала.

Предварительно, с 6 июля РОВ запустили по Одессе и области более 120 ракет и более 300 дронов-камикадзе.

Это самый интенсивный террор региона с 2022 года.

видео дня

В ходе ударов активно применяют ракеты Х-59/69, Х-31П, П-800 "Оникс", 9М723, а так же дроны камикадзе Shahed-136, Shahed-238, эрзац ракета "Бандероль".

Самый интенсивный обстрел был 19 июля, когда менее чем за час противник применил около 20 ракетных средств поражения.

Июль станет рекордным по применению РОВ баллистических средств.

На сегодняшний день уже применено 101 баллистическое средство поражения, без учёта 3М22 "Циркон", П-800 "Оникс" и прочих. Именно 9М723, 5В55 и 48Н6.

С учётом темпов и объёмов производства, такой масштаб террора россия осуществляет не столько за счёт производственного процесса, сколько с применением БК накопленного запаса. В то время как с начала года отмечалось более рациональное использование средств террора, именно сейчас началось чрезмерное и весьма интенсивное расходование накопленного БК.

Причины такой интенсификации? Думаю их множество. От провалов на фронте, до катастрофы в Южной оперативной зоне и невозможности защитить саму россию от ударов СБС. Масштабирование террора от бессилия.

О персоне: Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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