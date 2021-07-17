Что будет происходить в МВД при новом министре

Денис Монастырский стал новым главой МВД / Слуга Народа

Дениса Монастырского назначили новым главой МВД вместо Арсена Авакова. Он - юрист, долгое время работал над проблемой в правоохранительной системе. И поскольку он в большей степени креатура Авакова, то не будет сопротивления в правоохранительной системе относительно к нему. Ведь часть людей, которые сейчас занимают должности заместителей или руководителей департаментов понимают, что Монастырский - компромиссная фигура для Авакова и президента.

Но несмотря на личные качества нового руководителя министерства, здесь многое будет зависеть не от него, а от желания Офиса президента что-то изменить в системе. Мы понимаем, что увольнение Авакова - это желание ОП контролировать правоохранительную систему, чтобы увеличивать свое влияние в политическую систему. С Аваковым так или иначе нужно было считаться, а в случае с Монастырским влияние можно будет осуществлять проще. Более того, Монастырский сейчас может оказаться между двух огней - с одной стороны, представители Авакова, которые занимают руководящие должности в МВД, а с другой - ОП, который заинтересован в воздействии на него. Если влияние первых, то есть полицейской когорты, будет постепенно снижаться, потому что Аваков - не олигарх и его влияние в основном определялось его должностью, то, соответственно, Офис президента будет работать над тем, чтобы или переманить на свою сторону креатуры бывшего министра, или же просто их уволить.

Если говорить об изменениях, то важную роль играет то, что в ведомство пришла "новая кровь". Поскольку это - всегда желание реформ, изменений, поэтому можно ожидать, что определенные изменения в МВД таки будут. В начале этих изменений полиция снова может стать структурой с "человеческим лицом", но будут ли эффективными эти изменения, пока сказать трудно. В отличие от Авакова в 2014 году, Монастырский не имеет карт-бланш на изменения системы, которые были у предыдущего руководителя. Поэтому тут возможность изменений определять уже сама система.

Читайте такжеПуть к хаосу и бунтам: чего ждать от нового руководителя МВДНо то, что дальше будет происходить в МВД, в большей степени будет зависеть от желания ОП. Прежде всего, теперь следует ожидать разделения министерства - как минимум, оттуда могут забрать Нацгвардию (такие попытки были еще в 2019 году, однако из-за влияния Авакова этого не реализовали). Тогда это может быть либо полное подчинение себе - тогда мы получим полицию образца Авакова, но контролируемую из ОП, или же это будет попыткой играть в интересах общественного мнения, за что можно будет рассчитывать на реформы в министерстве.

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В значительной степени смена руководства МВД не влияет на рост количества преступлений, однако не исключено, что новое руководство может быть заинтересованным в количестве расследований преступлений. Ибо любой человек, который приходит на должность, заинтересован в демонстрации собственной эффективности.

Что же касается протестов, которыми нас уже некоторое время активно запугивают, то не факт, что они будут настолько уж массовыми. Большинство проблем в обществе пока связаны с экономикой, но в Украине ни разу такие протесты не получили такой массовости. Власти больше угрожают ценностные протесты, поэтому не исключено, что они будут такими, которые приведут к смене руководства страны. Ведь для того, чтобы такие протесты происходили, нужно, чтобы ни у кого во власти не было рейтинга доверия, но сегодня президент, несмотря на большое количество промахов его команды, такой уровень доверия имеет.

Богдан Петренко, заместитель директора Украинского института исследования экстремизма, специально для Главреда