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Что не так с введением экзаменов по украинскому языку для чиновников

Александр Доний

политический аналитик, глава Центра исследований политических ценностей, бывший народный депутат Украины, глава художественного объединения «Остання барикада»

24 июля 2021, 06:30

Перед тем, как требовать владения украинским языком, государство должно предоставить дополнительные возможности для его изучения.

Введение практики экзаменов по языку для чиновников может иметь несколько проблем
Норма об обязательном владении украинским языком государственными чиновниками является абсолютно целесообразной

Украинцы успели завоевать независимость еще до своей полной ассимиляции и до полного "растворения" украинского языка. Потому усиление позиций украинского языка в независимом государстве – это объективный исторически обусловленный процесс, который будет продолжаться и в дальнейшем, вплоть до полного господства украинского языка в Украине.

Напомню, что первый закон о языке был принят еще в 1989 году, то есть еще в УССР, и он усилил позиции украинского языка. Еще в 90-е годы принимались решения о полном переходе на украинский язык в той или иной сфере, но полностью они не выполнялись, и, таким образом, уменьшалось психологическое сопротивление, которое могло быть у части населения. Так, например, еще в начале 90-х было принято решение о переводе всей высшей школы на украинский язык, но до сих пор далеко не везде это произошло. Так же было и с решением о переходе всех дошкольных учебных заведений на украинский.

В те времена, когда эти решения принимались, уровень владения украинским языком был далеко не таким, чтобы они могли воплощаться в жизнь. Сейчас, после 30 лет независимости, уровень распространения украинского языка теоретически значительно выше, потому что значительно больше граждан прошли через изучение украинского языка в школе. И на законодательном уровне постепенно пришло время для увеличения норм о владении украинским языком, поэтому норма об обязательном владении украинским языком государственными чиновниками абсолютно справедлива и нормальна.

Эта норма не носит дискриминационного характера, потому что речь идет о том, что чиновник в украинском государстве должен понимать обращения украиноязычных граждан, их аргументацию и решения. При этом речь не идет о том, что чиновник не может знать другого языка, в частности, русского. По сути, речь идет о повышении профессиональных качеств, которые стоит проверять. Поэтому экзамен для проверки, в частности, владения языком, является абсолютно нормальной практикой.

Более того, такой экзамен будет иметь не только прямое действие в отношении самих чиновников – теоретически он может еще и усилить социально-экономический статус преподавателей украинского языка, к которым могут обращаться претенденты на ту или иную должность для дополнительного обучения. Таким образом, изменится статус учителей украинского языка.

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Напомню, что во времена СССР преподаватели русского языка в школах получали дополнительную надбавку, в отличие от преподавателей украинского. Таким образом, усиливался социально-экономический статус преподавателей русского по сравнению с преподавателями украинского, которые осуществляли такую же работу, но получали меньше средств и, соответственно, были беднее.

Поэтому определенные положительные последствия этого решения точно будут.

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Впрочем, будут и определенные проблемы. Перед тем, как что-то требовать, государство должно предоставить возможность этим овладеть. В частности, перед тем, как требовать владения украинским языком, следует предоставить дополнительные возможности для его изучения. Именно поэтому я восемь лет назад инициировал бесплатные курсы украинского языка по всей стране, но это – не государственная структура или инициатива. Напомню, что в законе о языке есть тезис о бесплатных курсах украинского языка. И, когда уполномоченный по вопросам языка Тарас Кремень баллотировался на эту должность, он говорил о необходимости таких курсов. Однако экзамены для чиновников уже начались, но дополнительные возможности для овладения языком государство так и не обеспечило. А украинскому государству в первую очередь нужно было заняться этим, если действительно стоит цель – распространить украинский язык.

А так, без реального знания украинского языка, но с желанием занять ту или иную должность, будут попытки определенных кандидатов на должности обойти закон, а потому может возрасти риск коррупционных действий при попытке получения сертификата. При всей якобы защищенности процедуры…

Кроме того, проблемой является то, что все проверочные центры расположены неравномерно по стране и есть даже не в каждом областном центре. Соответственно, претендент должен потратить время и средства на дорогу в другой город. То есть государство в этом плане не идет навстречу гражданам, а усложняет жизнь, что, бесспорно, будет способствовать определенному психологическому сопротивлению. Именно поэтому этот закон рассматривается частью оппозиции как наступление на ее права. А возможности для такой аргументации не должны были быть предоставлены оппонентам распространения украинского языка.

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Кроме того, формальное владение языком может в Украине может быть поводом для критики и насмешек, даже если человек искренне пытается говорить на украинском. Пример – Азаров: он был премьер-министром, которого высмеивали за неправильную манеру говорить на украинском, хотя он пытался это делать.

Именно поэтому в свое время я написал статью "Хай живе суржик", потому что борьба с суржиком на самом деле является вредной. Нужно поощрять людей, которые стараются говорить на украинском. Требование, чтобы все говорили по одному стандарту, может вызвать психологическое сопротивление. Даже если человек общается на украинском языке, но не таком, какой называют правильным те, кто считает себя патриотами, это хорошо.

То есть распространять украинский язык нужно с любовью, поощрять его изучение, а не презирать тех, кто говорит не так, не с таким акцентом, не с такими ударениями и тому подобное. Такая проблема вполне может возникнуть в системе введенных экзаменов, а потому квалификация тех, кто создает систему оценивания, и их понимание речи, являются крайне важными.

Александр Доний, политический аналитик, глава Центра исследований политических ценностей, бывший народный депутат Украины, председатель художественного объединения "Последняя баррикада", специально для Главреда

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