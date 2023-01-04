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Еще одно направление российского удара

Виктор Андрусив

Исполнительный директор Украинского института будущего, общественный деятель, кандидат политических наук, аналитик и публицист, автор книги «Изменить Будущее»

4 января 2023, 19:20
Безуспешные попытки прорваться под Бахмутом и Угледаром заставляют штабных дебилов придумывать новые идеи театров боевых действий.
Еще одно направление российского удара
Виктор Андрусив рассказал об еще одном направлении российского удара / Минобороны РФ

Из того, что видно по концентрации орковских войск, российский Генштаб вновь посетила фантастическая идея выйти в тыл всей группировке наших войск на Донбассе.

Безуспешные попытки прорваться под Бахмутом и Угледаром заставляют штабных дебилов придумывать новые идеи театров боевых действий.

Вопреки ожиданиям - новое направление удара готовят не на Киев, а под Запорожьем. Логика прорваться под Запорожьем и попытаться выйти в тыл нашим войскам на Донбассе.

На первый взгляд это фантастика, но 2022 год показал, что российских Генштаб полон сторонников этого жанра.

С этой целью они уже два месяца натаскивают кучу техники в район Мелитополя и перебрасывают чмобиков.

В ближайшее время все это стадо начнет двигаться, и удары по Запорожью уже работают как подготовка к воплощению таких намерений.

ВСУ прекрасно знают об этих намерениях, и успешные удары по Токмаку и другим интересным местам имеют целью не дать оккупантам сконцентрироваться для этого удара.

Впрочем, если российские генералы-дебилы таки попробуют этот фантастический сценарий, то они растащат войска и фронт на столько, что его обвал может закончиться нашим быстрым выходом в Крым.

Источник

война в Украине Виктор Андрусив
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