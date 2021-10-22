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Сезонный фактор и мигающая лампочка: почему Слуга народа теряет позиции

Андрей Золотарев

политолог, директор аналитического центра «Третий сектор»

22 октября 2021, 13:44

Снижению рейтинга "Слуги народа" способствовало падение личного рейтинга Зеленского, а также постоянные "зашквары" депутатов.

Порошенко, Зеленский
В рейтинге партий политсила Порошенко впервые за долгое время незначительно обогнала пропрезидентскую Слугу народа / УНИАН

Результаты рейтинга партий - это мигающая лампочка для команды президента.

Упасть рейтингу "Слуг" было из-за чего - тут сыграл кумулятивный эффект целого ряда факторов. Прежде всего - снижение рейтинга Зеленского. Но вряд ли это его "черный лебедь" - это, скорее, черный утенок, потому что в феврале рейтинг президента уже снижался до 21%, но после эпопеи с СНБО и демонстрации "сильной руки" он снова пошел вверх.

Тем не менее, это предупреждение, потому что рейтинг СН намертво привязан к рейтингу Зеленского. Тот же Разумков (из-за которого тоже, кстати, снизился рейтинг), хоть и сделал немалый вклад в избирательную кампанию, но если не было бы президентства Зеленского, то наверняка он бы и дальше консультировал политиков. Кроме того, сказались и постоянные "зашквары" СН, как то ситуация с заявлениями Третьяковой, скандал с уходом ряда депутатов (например, Людмилы Буймистер), и сезонный фактор, так как осенью избиратель становится злее.

В дальнейшем все будет зависеть от того, будут ли сделаны практические выводы. Если Зеленский предпримет какие-то популярные шаги, то мы увидим ту же картину, что и весной, и рейтинг Слуг народа также несколько вырастет.

Такого рода опросы - очень часто вещь лукавая, и в этот раз к нему тоже есть вопросы. Во-первых, сами социологи в ходе избирательных кампаний или во время телефонных опросов "кривятся", давая понять, что эта вещь весьма относительная.

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Во-вторых, то, как разгоняют результаты опроса, указывает на его манипулятивность. Потому что обогнать кого-то, как в случае с Европейской солидарностью, можно только в случае, если что-то движется, а рейтинг ЕС стоит колом или же колеблется в рамках погрешности.

Читайте такжеЧто будет, если рейтинг Зеленского продолжит рушитьсяПонятно, что им нужна иллюстрация того, что рейтинги президента и его политической силы падают - мол, избиратель разочаруется в Зеленском и все вернется на круги своя. Поэтому они взялись за старое, хотя, по большому счету, ЕС как оставался в своем электоральном гетто, так и остается. Ибо то, что теряют Слуги народа, не переходит ни к ЕС, ни к ОПЗЖ - скорее всего, избиратель "Слуг" просто не пойдет на выборы.

Иными словами, проблемы "Слуг" не приносят им ничего, кроме морального удовлетворения, и реваншем это назвать нельзя. Однако Порошенко может использовать этот перевес в чисто пропагандистских целях - критикуя власть и заявляя об укреплении позиций, потому как с его антирейтингом говорить о каком-либо реальном движении вперед не приходится.

В то же время, рост рейтинга "Батькивщины" также понятен - она активно работает с темой тарифов, предложила план выхода из тарифного кризиса. Потому тренд роста ее поддержки, обозначившийся летом, может иметь место, но пока ни политическая сила Порошенко, ни Медведчука не делали никаких серьезных шагов, чтобы ее обогнать.

Андрей Золотарев, политолог, директор аналитического центра "Третий сектор", специально для Главреда

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Батькивщина Слуга народа падение рейтинга Андрей Золотарев новости Украины Европейская солидарность ОПЗЖ
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