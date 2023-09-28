Серая зона в Херсонской области: в чем ее опасность

Серая зона напирает и наваливается. Что далее? Ведь в какой-то момент серая зона будет поглощать уже не позиции, а улицы.

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Херсонская область / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, скриншот с видео

В Херсонской области уникальная серая зона вдоль левого берега. Участок, когда-то бывший первым рубежом полосы обеспечения, превратился в зону, где отсутствует контроль позиций российскими оккупантами и, в некотором смысле, отсутствует, но и присутствует контроль СОУ. В некотором смысле – это и есть специфика и уникальность херсонской серой зоны.

Например, позиция РОВ, которую они утратили, по тем или иным причинам, на левом берегу, но на которой не присутствуют и СОУ. Могут ли россияне на неё вернуться? Могут, но через сутки-двое их там вырежут, и позиция опять будет ничейной. Или через пару часов после возвращения на неё, прямиком по этой позиции прилетит нечто осколочно-фугасное или кассетное и результат будет аналогичный.

видео дня

Вот так и разрастается серая зона по левому берегу, преумножая количество ничейных позиций. Ну как ничейных. Выше я уже пояснил специфику "ничейности" позиций.

Но, у этой серой зоны есть нюанс… Она начинает упираться в границы населённых пунктов и городов. Олешки? Гола пристань? Козачьи лагеря? Кринки? Корсунка?

Серая зона напирает и наваливается. Что далее? Ведь в какой-то момент серая зона будет поглощать уже не позиции, а улицы, перекрёстки, кварталы…

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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