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Сдать России кусок территории: как провалился "план Бернса"

Виталий Портников

Публицист, журналист

4 февраля 2023, 19:22
По этому плану, если он действительно существовал, Украина должна была смириться с потерей примерно 20% своей территории.
Уильям Бернс
Уильям Бернс / УНИАН

Швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung утверждает, что поставка Украине танков стала возможна только после того, как директор ЦРУ Вильям Бернс потерпел фиаско и в Киеве, и в Москве, когда предлагал завершение войны по схеме "мир в обмен на территории". Разумеется, в Белом доме немедленно опровергли эту информацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал публикацию швейцарского издание "уткой". Однако важно понять, как на самом деле Киев и Москва могут реагировать на подобные предложения.

По этому плану, если он действительно существовал, Украина должна была смириться с потерей примерно 20% своей территории, что в принципе равно территории Донецкой и Луганской областей (Крым, разумеется, оставался за скобками договоренностей), а Россия — согласиться с тем, что Украину ей не проглотить и удовлетвориться этими самыми 20%. Другие подробности плана Neue Zürcher Zeitung не разглашает, да они и не важны, так как и руководство Украины, и руководство России не восприняло предложения всерьез.

В Киеве уверены, что война может завершиться только после того, как будет восстановлена территориальная целостность страны и получены гарантии безопасности — в этом президент Владимир Зеленский опирается на общественное мнение. А в Москве считают, что рано или поздно все равно добьются "целей спецоперации", то есть ликвидации Украины, и никакие 20% никому не интересны.

Социологи регистрируют усиление поддержки "спецоперации" и веры россиян в победу. Даже если предположить, что многие люди руководствуются не "патриотизмом", а страхом, в любом случае Владимир Путин опирается на широкий общественный консенсус, связанный с пониманием необходимости "победы над Украиной", то есть ее уничтожения.

По большому счету, сегодня мы видим два общества — оба готовы к войне. При этом россияне при всех экономических трудностях несут куда меньшие лишения, чем украинцы, которых убивают, насилуют, грабят, оставляют без тепла и света. Украинская ожесточенность сталкивается с российским равнодушием — это тоже содействует готовности воевать в обеих странах.

Что в этой ситуации делать Соединенным Штатам и странам ЕС? Конечно, с идеальной точки зрения добиваться восстановления территориальной целостности Украины и международного права в целом. А если идеал недостижим, то рассчитывать на украинский успех и российскую усталость от войны.

Для этого нужно постоянно повышать ставки. Именно поэтому президент Байден решил поставить "Абрамсы", вероятно, реагируя на провал плана Бернса, тем самым разблокировав немецкую готовность к поставкам "Леопардов", куда более важную с точки зрения ближайшей ситуации на фронте.

Если и это решение не приведет к благоразумию в Кремле, то на очереди будут истребители. Не случайно об этом уже вслух говорят в европейских столицах. На Западе действительно хотят, чтобы война завершилась как можно скорее. Поскольку проблемы с Китаем у американцев, европейские экономические трудности — все это рано или поздно скажется на общей ситуации с российской агрессией.

Владимир Путин, однако, ни от чего не устал. Можно заметить, что противостояние с Западом вызывает у него скорее энтузиазм: он вжился в роль лидера, который должен показать всем "кузькину мать" и азартно занимается мобилизацией соотечественников. Так что ни на какие компромиссы Путин не пойдет. Даже если теоретически предположить, что к компромиссам готовы в Киеве. А поскольку в Киеве, естественно, не готовы, то Путину даже не нужно задумываться, что ему что-то помешает воевать.

Поэтому Западу остается уповать либо на украинские военные успехи и давать на порядок больше оружия, либо на политическое чудо типа "исчезновения Путина". А в противном случае смириться придется не украинцам и не россиянам, а цивилизованному миру — с затяжной тяжелой войной, которая легко может совпасть с конфликтом с Китаем и экономической рецессией. Это тоже вариант развития событий, о котором не стоит забывать.

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Виталий Портников
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