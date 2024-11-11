Сценарий паузы в войне от Трампа

Самой сложной частью этого плана является вопрос гарантий - гарантий, того, что Путин будет придерживаться хотя бы чего-то достигнутого на геополитических торгах с Трампом.

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Дональд Трамп / facebook.com/DonaldTrump

Если обобщить все инсайды и высказывания влиятельных западных инфлюенсеров после выборов в США, можно предположить, что Трамп, а, следовательно, и Запад готовят для Украины смесь финского и корейского вариантов, когда Украине настойчиво предложат:

Временный нейтралитет на срок от 5-ти до 20-ти лет. Неофициально говоря - до смерти Путина, когда геополитические условия могут измениться к лучшему. Похожую историю прошла Финляндия, которая после потери территории вынуждена была придерживаться нейтралитета, пока не наступили благоприятные геополитические условия для ее вступления в НАТО.

Де факто утраченные территории Украина не признает российскими, но суверенитет Киева над ними возобновится исключительно в новых геополитических условиях, то есть в условиях системного кризиса в России.

Тесное сотрудничество с ЕС и НАТО, которое, однако, не будет содержать конкретных сроков полноправного участия Украины в ключевых западных союзах.

Значительные поставки американского оружия, в том числе дальнобойного, которое можно будет применить только в случае возобновления российской агрессии.

Деньги на восстановление страны.

Этот сценарий паузы в войне, по мнению новоизбранного американского истеблишмента, лучше чем "война на истощение", которую по факту отстаивает администрация Байдена. Как выразился влиятельный республиканец Марко Рубио, которого называют вероятным госсекретарем в администрации Трампа, "украинцы были невероятно храбрыми, когда противостояли России, но в конце концов, это патовая война, и она должна быть доведена до конца".

Чтобы завершение войны было реальным США будут предлагать Путину:

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Постепенное снятие санкций с России. Чтобы кто не говорил, но антироссийские санкции, особенно в области технологий, очень вредят России, создавая как минимум безнадежно неконкурентные условия для ее экономики.

Возвращение России и лично Путина в статус приличных политиков, с которыми можно садиться за один стол. Возможность "решать судьбу мира"

вместе с США была давней фантазией Путина. Конечно, Трамп никогда не будет выполнять эту его фантазию, но по крайней мере сделать иллюзию возвращения России в клуб влиятельных стран ради паузы в войне Трамп может.

Обещание, что Украина не сможет присоединиться к НАТО, которое Путин сможет продать как огромную победу.

Оккупированные территории по факту будут оставаться за Россией - никакого "мирного соглашения" между Киевом и Москвой конечно не будет, но будет режим "прекращения огня" по корейскому сценарию.

Благодаря такому миру Трамп сможет:

Продемонстрировать яркий контраст с Байденом, который несмотря на все усилия не смог достичь мира ни в Украине, ни на Ближнем Востоке. Важно помнить, что для американцев согласно социологическим опросам "план мира" от Трампа выглядит привлекательнее, чем политика Байдена.

Показать американцам "сбережения средств" американских налогоплательщиков. Тема "лишних расходов" постоянно звучала и звучит в риторике Трампа.

Заставить Европу наконец увеличивать военные бюджеты и брать ответственность за собственную безопасность. Еще при первой каденции он постоянно подчеркивал, что Европа не доплачивает за собственную безопасность.

Важно - сосредоточиться на Китае, который для Трампа большая угроза, чем Россия, и союз между которыми, по мнению Трампа, надо обязательно разрушить.

Самой сложной частью этого плана является вопрос гарантий - гарантий того, что Путин будет придерживаться хотя бы чего-то достигнутого на геополитических торгах с Трампом. Пока существенной гарантией выглядит только вооружение, которое Трамп может предоставить Украине. Другая гарантия в виде "демилитаризованной зоны" и миротворческого контингента с участием европейцев, но без участия американцев, о котором написали несколько изданий, выглядит пока непонятно и даже утопично.

Но в любом случае именно гарантии выполнения соглашений должны стать в центре предварительных консультаций и финальных соглашений. И не потому, что Трамп очень любит мир в Украине. А потому, что Трампу будет важно, чтобы достигнутые им соглашения выполнялись. Иначе одно из его самых громких предвыборных обязательств окажется пустыми словами. А сильное лидерство, о котором упорно повторяет избранный президент США не может себе позволить всемирного фейла.

Кто такой Сергей Таран Таран Сергей Викторович (12 декабря 1969, Киев) - украинский политолог, сын политика Виктора Тарана (Терена) и брат политолога Виктора Тарана, член политической партии "Европейская Солидарность". Депутат Киевского городского совета.

Окончил с красным дипломом Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности "журналистика" (1993 г.), а также с отличием - магистратуру Амстердамского университета по специальности "общественные науки" (1998 г.).

С 1993 по 1996 гг. работал в украинских изданиях "Молодежь Украины", "Развитие государства", аналитическом еженедельнике УНИАН.

Соучредитель Института массовой информации (1995 г.), - экспертной организации, которая занимается защитой свободы слова в Украине, пишет Википедия.

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