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Сбой в работе соцсетей – еще не апокалипсис: когда и из-за чего начнется настоящая катастрофа

Андрей Золотарев

политолог, директор аналитического центра «Третий сектор»

6 октября 2021, 06:30

Соцсети могут "лечь" снова, и мы должны быть готовы жить и работать без оглядки на господина Цукерберга и его компанию.

Неработающий Facebook – это еще не катастрофа, а всего лишь мелкое неудобство
Сбой в работе соцсетей еще раз доказал: не стоит обрезать обычный проводной телефон / Фото: Reuters

Масштабный сбой в работе социальных сетей – Facebook, Instagram и WhatsApp, во время которого на протяжении примерно семи часов пользователи не могли воспользоваться сервисами, многие в мире и в Украине расценили как катастрофу и апокалипсис.

Однако мы преувеличиваем значение этого события. Случившийся сбой был всего лишь нарушением привычной для многих зоны комфорта. И пока никаких сколь-нибудь серьезных последствий сбоя в работе социальных сетей мир не ощутил. Да, возникли неудобства. Но это было лишь напоминанием о том, что абсолютизация любых достижений технологий, в том числе компьютерных, имеет обратную сторону.

Поэтому, когда в Украине ратуют за тотальную диджитализацию, нужно помнить и о рисках, связанных с ней. Поскольку полный переход к ней и возможность сбоев чреваты нарушениями финансовых расчетов и связи. Кроме того, диджитализация несет риски утечки персональных данных – потом не стоит удивляться сообщениям о том, что в продаже появилась база данных на 1,5 миллиарда пользователей Facebook с их номерами телефонов, электронными адресами и так далее.

Сбой, случившийся 4 октября, естественно, имеет экономические последствия. Прежде всего – для Марка Цукерберга, который стал беднее почти на 7 миллиардов долларов.

Другой вопрос – насколько адекватна наша оценка и зависимость от социальных сетей. Многие люди отнеслись к сбою в работе социальных сетей как к апокалипсису. Но опять-таки мы забываем, что достижения цивилизации – это хорошо, но всегда сохраняется возможность сбоев. Потому мы должны быть готовы к жизни в более естественных условиях.

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В частности, ни в одной стране не стоит обрезать обычный проводной телефон… Ведь, если случится более продолжительный, чем мы наблюдали 4 октября, сбой в работе социальных сетей, многие люди просто окажутся отрезанными от мира, информации и цивилизации.

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Чрезмерная зависимость от соцсетей имеет свои негативные стороны – человек оказывается просто беспомощен и не готов выйти из зоны комфорта.

Реакция на вчерашние события показала, что для многих людей социальные сети, а в более широком смысле – интернет, стали едва ли не одной из базовых потребностей человека. Для многих это – окно в мир, источник информации, источник развлечений, инструмент ведения бизнеса и коммуникации. Потому, естественно, когда возникает проблема с соцсетями, людям кажется, что случился апокалипсис.

Этот сбой может повториться в любой момент снова, и мы должны быть готовы жить и работать в том числе в таких условиях, без оглядки на господина Цукерберга и его компанию.

Ведь неработающие соцсети – это еще не апокалипсис. Настоящий хаос и катастрофа начнутся, если, например, повсюду исчезнет электроэнергия, остановятся насосы, качающие канализацию, прекратится подача воды...

Вот это действительно чревато большими проблемами.

А сбой в работе в соцсетей – это так, мелкие неудобства.

Андрей Золотарев, политолог, директор аналитического центра "Третий сектор", специально для Главреда

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соцсеть Instagram Facebook Андрей Золотарев WhatsApp
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