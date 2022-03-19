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Санкции против России: почему дефолт за поребриком случится не скоро

Павел Вернивский

Советник Главы ФРУ по экономическим вопросам 

19 марта 2022, 12:11

Последствия дефолта в РФ могут проявиться не так быстро и быть не такими плачевными, как всем нам бы хотелось.

Россия, экономика, кризис в РФ
Экономику РФ ждет дефолт только в случае отказа всего мира от экспорта российской нефти / Reuters

Почему у нас все ждут дефолта России? Есть надежда, что после этого экономика рухнет, деньги закончатся и начнётся хаос, что им уже будет не до нас.

Не хочу никого огорчать, но последствия дефолта могут проявиться не так быстро и быть не такими плачевными, как всем нам бы хотелось. Объясню почему.

Дефолт - это неспособность государства обслуживать свои долги. Так вот. Когда говорят о дефолте России, речь идёт про долг исключительно в иностранной валюте. Этот дефолт приведёт к тому, что в будущем государство не сможет брать в долг в иностранной валюте.

Вот только приток иностранной валюты через продажу долговых обязательств это лишь строчка в платёжном балансе. И в этом же платёжном балансе более важной строчкой является приток валюты от экспорта.

И здесь давайте не будем тешить себя иллюзиями, что весь мир вдруг откажется от российской нефти и газа. Это может быстро сделать США, так как у них есть свои внутренние источники замещения. Европа же быстро этого сделать не может. Потому в ближайшее время не стоит ожидать, что все перестанут покупать российскую нефть и газ.

Также я бы не сравнивал текущую ситуацию с 1998 годом. Тогда цены на нефть сильно упали. Нефть марки Brent торговалась по цене 10 долларов за баррель. Сейчас же цены на нефть и газ очень высокие.

Снова же, я не исключаю, что со стороны США сейчас идут переговоры со странами ОПЕК, в том числе и с санкционными странами, как Иран и Венесуэла, по поводу увеличения их квот на добычу нефти и снятия санкций чтобы заменить Россию. Но на это нужно время.

Читайте такжеПочему Путин торопится выйти из войныКроме этого, нашим дипломатам нужно сосредоточиться на запрете поставок оборудования для нефтегазовой промышленности России. И это касается не только поставок готового оборудования, но также обслуживания и поставок комплектующих. И здесь частично дефолт по обязательствам госкомпаний может решить эту задачу, так как уверен, что деньги они брали на закупку этого оборудования.

Идём дальше. Если вернуться к долгам, то государство может брать в долг во внутренней валюте (рубль) и в иностранной валюте (доллар, евро).

Однако, остаётся внутренняя валюта. По внутренней валюте - дефолт невозможен. И когда Министерству финансов будет необходимо профинансировать расходы бюджета, то он выпустит облигации номинированные в рублях, которые выкупит Центробанк. Переведя на простой язык - "включат печатный станок". Да, это может привести к инфляции и девальвации рубля, но без денег они не останутся.

Потому даже дефолт в текущих условиях не заставит РФ отказаться от своих намерений.

viber
война в Украине дефолт санкции против России Павел Вернивский
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