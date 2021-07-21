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Самый плохой сценарий: чем грозит замена Тарана на Верещук

Юрий Касьянов

волонтер, блогер

21 июля 2021, 16:13

Люди расценят назначение Верещук как сигнал о том, что в этой армии делать уже нечего.

Ирина Верещук
Ирина Верещук объявила о готовности стать министром обороны / УНИАН

Сменит ли президент Зеленский министра обороны Андрея Тарана осенью сейчас, по большому счету, совсем не интересно. Потому что министр обороны у нас давно совсем не министр обороны, а безликая фигура – такая же безликая, как и абсолютное большинство так называемых слуг народа, которые в принципе ничего собой не представляют.

Понятно, что в воюющей стране, которая находится постоянно под угрозой усиления боевых действий, министр обороны должен быть "ястребом", а не "голубем", и под его руководством наша армия должна становиться крепче и лучше.

Почему эта отставка будет непродуктивной? Потому что я уверен, что в случае отставки Тарана его заменят послушным, безликим и никчемным генералом или гражданским, который ничего не решает. И вот это – самый плохой сценарий, так как у нас сейчас время "серых" людей в политике. Мы видим, что из так называемых говорящих голов – тех, кого мы видим в политике, даже самые влиятельные и сильные – президент Зеленский и на другом полюсе Арестович, который вообще ничего не решает, но к его мнению почему-то прислушивается определенная часть населения. Но слабые политики, естественно, притягивают к себе таких же слабых людей, которые не могут управлять.

И это – плохая тенденция, которая заметна во всех сферах жизни общества и управления государством. Ведь среди обывателей никто не знает министров ни по имени, ни по фамилии, так как это совершенно безликие люди.

Это – прямое подтверждение того, что мы скатываемся к авторитарному управлению маленькой группой людей: Офиса президента, самого президента и кого-то еще из его советников.

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Потому в этом театре абсурда могут произойти любые замены – кого-угодно на кого-угодно. Соответственно, министром обороны может стать условно шут гороховый, который выступал в Вечернем квартале или сделал себе карьеру на продаже шаурмы. Это ничего не решает и, к сожалению, ничего не меняет, так как сейчас работает схема подбора серых мышек – хороших исполнителей, которые не высовываются.

Читайте такжеНеужели поставят Верещук: что стоит за слухами об отставке министра обороныТа же недавняя отставка Авакова говорит лишь об одном - что позиции Зеленского, вернее, тех, кто науськивает президенту, значительно усилятся, а противостоять этому будет некому. А значит, демократические ценности находятся под угрозой.

Военные, безусловно, отрицательно относятся к тому факту, когда во главе армии или Минобороны становятся люди, совершенно далекие от этого – не служившие в армии или те, которые не прошли АТО. Мы видим на примере государства Израиль, где даже на гражданские должности заступают бывшие боевые генералы, которые отслужили и знают ценность жизни для этого государства. Именно поэтому очень важно, чтобы во главе Минобороны стоял человек, который реально защищал страну и знает, как это делать, а не просто марионетки, которыми легко манипулировать.

Если же главой Минобороны назначат Ирину Верещук, о готовности к чему она сама недавно заявила, то хороших последствий от этого ждать не стоит. Впрочем, как и хороших, так как и при нынешнем министре обороны армию уже развалили. Дальше падать уже некуда, но уход профессионалов из армии начнется ускоренными темпами. Потому что люди расценят назначение Верещук как сигнал о том, что в этой армии делать уже нечего.

Юрий Касьянов, волонтер, блогер, специально для Главреда

отставка Владимир Зеленский Юрий Касьянов Ирина Верещук новости Украины Андрей Таран
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