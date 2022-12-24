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Самый кровавый обстрел Херсона: российские оккупанты мстят

Александр Коваленко

блогер, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление"

24 декабря 2022, 19:20
Следы разброса от реактивных снарядов чётко указывают на прилёт с юго-восточного направления, то есть - временно оккупированного левобережья Херсонщины.
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24 декабря был самый кровавый обстрел Херсона, говорит Коваленко/ t.me/s/tymoshenko_kyrylo

Российские оккупанты уже не в первый раз обстреливают освобождённый Херсон. Мстят.

Но сегодня был самый кровавый обстрел за весь период этих террористических актов. И конечно же, как только стало известно о многочисленных жертвах, российская пропаганда попыталась извернуться.

Как это свойственно российским площадкам, они стали обвинять в обстреле Херсона, конечно же, ВСУ. И якобы для этого использовались М-142 HIMARS, снаряды с большим количеством поражающих элементов.

Вот только пропагандисты забыли показать останки от реактивных снарядов БМ-21 "Град".

Вероятнее всего применялась сегодня, во время российского удара по Херсону, одна из модификаций ОФ снарядов 9М22.

РОВ для обстрелов Херсона применяют именно 122-мм БМ-21 "Град", идеально подходящий для террористических ударов - быстро занял позицию, отстрелял пакет, покинул позицию.

Кроме того, следы разброса от реактивных снарядов чётко указывают на прилёт с юго-восточного направления, то есть - временно оккупированного левобережья Херсонщины, что в очередной раз подчёркивает бездарность ретранслирующих фейки бездарей.

Российская пропаганда с каждым разом пробивает как дно своей бездарности, так и омерзительности. Но каждое из этих преступлений будет спрошено не только с тех, кто его совершил, но и с тех, кто их оправдывал. Запомните, клавиатурные обезьянки - придут за каждым из вас.

Источник

война в Украине Александр Коваленко
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