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Самые слабые места российской армии

Михаил Притула
24 апреля 2023, 08:15
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Есть довольно много точек, интересных для поражения. Все это, в основном, транспортные артерии логистики, которые являются слабым звеном для российской армии.
Самые слабые места российской армии
Украине следует разрушать логистические цепи, чтобы одержать победу над Кремлем / multiscale.do.am

Если брать во внимание всю экономику Российской Федерации, то уязвимой является газотранспортная система РФ. Газовые трубы, которыми так гордится Россия, идут сверху по земле по территории РФ. Есть такие перекрестки газоводов, где по 10-15 труб большого диаметра пересекают друг друга на небольшом участке. Это места, где газ идет под очень высоким давлением, и если с трубой что-то происходит, возникает очень большая воронка. Таких мест не так много, возможно до десятка по всей России, но все они на расстоянии не более 3 тысяч километров от Украины. Это очень интересные места, потому что Россия на самом деле сама очень зависима от газа – как страна, которая поставляет газ, всегда его отдавала куда-то. И если такое вдруг случится, у РФ будет большая беда. Так же есть подземные газохранилища в Подмосковье, еще ближе к Украине, которые тоже являются инфраструктурными объектами, которые могут быть легитимными военными целями. Тогда экономика России будет чувствовать себя очень плохо.

Конечно же, и логистические цепочки, которые используются для поставки вооружения в Украину. Это и Крымский мост, который так или иначе используется для поставки оружия и даже продовольствия. Потому что все, что касается армии, является товарами военного назначения. Объясню нашим читателям. Например, мы знаем, что россияне вырыли окоп от Бердянска до Мелитополя. Этот непрерывный окоп длиной 70 километров для эффективного функционирования которого он может вместить примерно 24 тысячи персонала. Чтобы обеспечить их едой, требуется ни много ни мало 700 тонн пищи в месяц и два миллиона литров воды по меньшей мере. Это у нас сейчас гигантское количество, которое надо как-то привезти, распределить, раздать. Вот такие хабы, где будет логистика, не только боекомплекта, но и обычной еды тоже являются интересными целями во время поражения Россия не сможет воевать. Ну и учитывая то, что Россия накопала около 500 километров, мы должны понимать, что примерно 200 тысяч им туда надо засунуть. А их сначала нужно где-то взять.

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Вероятно, что их будут брать, прежде всего, в Крыму, среди граждан, которые туда "понаехали" и которые давно мечтали защищать Крым. Таким образом, логистические цепи из Крыма тоже будут легитимными военными целями. То есть существует достаточно много точек, интересных для поражения. Все это, в основном, транспортные артерии логистики, которые являются слабым звеном для российской армии.

То есть было бы чем, а что поражать есть и будет. И вероятно, что наши ВСУ не будут давать россиянам возможности оправиться и набрать жирку, что-то накопить и что-то сделать. Мы видим, что в РФ спешат, тянут оружие почти с Дальнего Востока - это танки Т-64, Т-65. Все старое, но и туда нужно кого-то посадить.

Михаил Притула, специально для Главреда

контрнаступление ВСУ
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