Самовар шипит, перекрывая шторм, Или не верьте россиянам

О "загадочной русской душе".

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Коллаж Главреда. Фото: скриншоты видео

Кто помнит одноименную пьесу нашего живого классика Леся Подервянского, тот также помнит, что с россиянами говорить о мире - это как ждать от енота, что тот снесет яйцо. Наши "братские" соседи знают только один язык - нет, не жестовый, - язык силы.

Дмитрий Медведев, который очевидно претендует на должность главного клоуна россии после смерти предыдущего - Жириновского, продолжает в грубой форме декларировать всему миру: россия не видит варианта мирного урегулирования - только уничтожение другой нации в пределах целой страны (попрошу - крупнейшей в Европе). Мол, не дадите нам завершить геноцид украинцев - берегитесь! Самовар, начиненный 100кТ, моментально закипит где-то в Польше или Чехии.

Поэтому война в Украине - это не война за ресурсы или территории. Это война экзистенциальная, что правильно заметил Зеленский и продолжает доносить Киев до мирового сообщества. Мы сражаемся, потому что банально хотим существовать.

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А самовар шипит...

Есть еще и другой вариант - Россия просто такая: видит все в искривленной оптике и в извращенных формах. Поэтому, мол, и понимание мира у нее "свое", "родное". А может, - подумает себе какой-нибудь условный европеец условного европейского государства - это все загадочная "русская душа" с ее преступлением без наказания?

Ну ведь вот Медведев называет "миром" то, что нам, нормальным людям со здоровой психикой, считается не просто возмутительным - преступным. Он вписывает в так называемую формулу мира Путина "полную капитуляцию" Украины, "денацификацию" (что бы экс-президент рф ни понимал под этим словом), но самое главное - нежелание признавать за Украиной какую-либо субъектность (тут же нелепое требование к ООН отменить Украине "международную правосубъектность"). И эту формулу целый "номер два" определил как "гуманную".

Жаль, что условный Запад воспринимает таких клоунов очень легкомысленно, продолжая играть в прятки с нелегитимной российской "властью". Ведь именно эти клоуны доносят до аудитории то, что боится напрямую признавать, прячась за мишурой условностей и оправданий, Кремль. Напомню, что об аннексии Крыма Жириновский говорил в далеких 2000-х.

Но серьезное отношение к таким радикальным головам, как Медведев, означало бы для Европы всеобщее признание, что по ту сторону - безумие и тьма, а как вести переговоры и о чем вообще говорить с теми, у кого поехала крыша? Как-то получится неудобно.

Самовар шипит, перекрывая шторм, и грозно подскакивает на месте. Все с ужасом смотрят на самовар. Под звуки самовара занавес медленно закрывается.

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