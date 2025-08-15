Кокаиновый президент, но не тот.

Правительственный самолет Ил-96-300 РФ / Википедия

Кокаиновый президент, но не тот.

Самолет Ил-96-300 с бортовым номером RA-96023, который сегодня везет российскую делегацию в Анкоридж, уже имеет опыт перевозки преступного груза.

Почти 9 лет назад, в декабре 2016-го, в школе при посольстве РФ в Буэнос-Айресе нашли 389 кг кокаина в 12 дипломатических чемоданах. Аргентинские спецслужбы заменили наркотики на муку, поставили GPS-трекеры и отправили багаж в Москву - именно на этом самолете.

В итоге арестовали шестерых человек, среди них - бывший завхоз посольства Али Абянов и организатор схемы Андрей Ковальчук. В 2021 году российский суд дал им от 13 до 18 лет колонии.

Короче - "стрелочников" нашли.

Хотя тогда почти все независимые аналитики сходились на том, что речь шла об одном из каналов заработка путинского режима на наркотрафике.

Сегодня этот же борт спокойно перевозит делегацию РФ на переговоры.

Случайность? Вряд ли. Потому что буквально все, что связано с Путиным - преступно.

О персоне: Юрий Богданов Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

