Украину будут душить, и за наш счет попытаются решить проблемы России.

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Дональд Трамп / фото: facebook.com/DonaldTrump

С приходом Трампа для нас наступили черные дни. Не понимаю оптимистов, которые утверждают, что Трамп даст Украине массу оружия. Хочу напомнить, что в 2016 году не он Украине предоставил оружие, а Конгресс США. Трамп лишь подписал указ, потому что в отношении него была начата процедура импичмента, и он был под давлением Конгресса, соответственно, ему ничего не оставалось делать.

Трамп всегда был сторонником Путина и сейчас демонстрирует то же самое. Украину будут душить, и за наш счет попытаются решить проблемы России. Нашей стране следует ждать серьезного давления со стороны Трампа. Причем он берет быка за рога и, не дожидаясь инаугурации (она состоится 20 января 2025 года, - ред.), рулит так, будто он уже президент США.

Чем объясняется симпатия Трампа по отношению к Путину? Китай - это одна из причин. Еще лет пять назад в одном из наших интервью я говорил, что Путин хочет продать Россию, как "золотую карту", Пекину или Вашингтону. И он настолько заигрался, что теперь за эту "золотую карту" под названием Россия борются Пекин и Вашингтон.

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Китай посадил Путина на жесткий крючок, его подсекли словно рыбу. Потому что 60% боеприпасов Россия получает благодаря поддержке и разрешению Пекина - от КНДР. Возможно, частично РФ получает даже китайские боеприпасы: наши военные говорят, что Google распознает китайские иероглифы на маркировке снарядов. Плюс сейчас России выделяют северокорейские войска. А Ким Чен Ын вряд ли может позволить себе столь смелые самостоятельные шаги: предоставить России оружие, боеприпасы, выделить солдат, поскольку он всегда был зависим от Китая.

Китай разыгрывает серьезную многоходовку в плане поглощения Российской Федерации и ее посадки на жесткий крюк. Конечно, США будут пытаться перетянуть Москву на свою сторону, потому что для них будет катастрофой, если Китай получит Россию, ведь для них это будет огромная сырьевая база, причем любого сырья - начиная от газа и заканчивая алмазами.

А второе, самое страшное для США - у России второй в мире ядерный арсенал, и если он будет на стороне Китая, то для Штатов это будет беда.

Олег Жданов, специально для Главреда

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

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