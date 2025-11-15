Назвать Астану "пророссийской" будет упрощением.

С кем Казахстан?

Повод глянуть детальнее - визиты президента Касым-Жомарта Токаева в США и Россию, где проявились особенности тактики.

Если коротко.

В плоскости "Россия-Украина", Казахстан безусловно остаётся максимально лояльной к Москве страной. В случае лобового противопоставления, когда его нельзя избежать, Казахстан практически всегда будет выбирать сторону России. Смягчая для нас ситуацию риторикой. Потому что сумма взаимных интересов и зависимостей несопоставима.

Однако назвать Астану "пророссийской" будет упрощением.

Казахстан управляет рисками. Эти риски в части РФ местами схожи с нашими. Поэтому нам стоит перестать домысливать и попытаться изучить опыт управления рисками. А также искать точки соприкосновения.

Казахстан не видит никакой проблемы в том, чтобы говорить любые слова, которые хотят слышать собеседники. Даже если эти слова – взаимоисключающие по факту. Главное – добиться результата.

Также создаются своего рода "плевательницы" для смягчения возможных претензий по принципу "мы же что-то делаем, ожидаем прогресса, но…".

Свежий визит Токаева в Москву был немного за гранью обычной гибкости. В поведенческом плане это был "прогиб", чтобы защитить балансирующий трек с США и достижения периода временного ослабления РФ, не вызвав истерику в Кремле.

Поэтому слова казахов нужно воспринимать с допустимой вежливостью, не создавать без необходимости ситуации, когда они теряют лицо, но концентрироваться исключительно на практическом результате. А не символических жестах и декорациях. Тогда, думаю, будет много плодотворного и взаимовыгодного.

