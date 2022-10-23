Русские, вы прилетели - не будет у вас авиации!

В свете сегодняшнего кульбита Су-30СМ просто хочу напомнить ситуацию в российской авиации...
Superjet 100 – всё.
Импортная составляющая более 50%. Создание новых самолётов, ремонт и обслуживание имеющихся вне режима каннибализма – невозможны.
"Аэрофлот" в 2018 году заказал 150 SSJ100, из которых 76 уже поставлено, а 74 машины уже никогда не будут поставлены.
МС-21 – всё.
"Аэрофлот" заказал несуществующих МС-21 аж 85 самолётов, из которых 50 твердый контракт и 35 опцион.
Этих самолётов никогда не будет.
Ту-204, Ил-114 и Ил-96
В 2016 году решением правительства были выделены средства на изготовление и проектировку самолётов Ил-114 и Ил-96, а так же проектировку двигателя ПД-35.
Проекты заморожены.
Ил-96 и Ту-204 называют неконкурентными машинами, потребляющими слишком много топлива по современным меркам. В перспективе, с учётом роста цен, использование даже тех самолётов, что есть – нерационально дорогое удовольствие.
Прилетели!