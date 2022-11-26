УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Русские, скольким детям вы не позволили родиться?

Виталий Портников

Публицист, журналист

26 ноября 2022, 09:09

Речь идет не о коллективной ответственности, в которую я не верю. Речь идет о коллективном равнодушии.

Боевики, россияне, флаг
Русские оккупанты / 0629.com.ua

Практически с первых же дней войны, развязанной Владимиром Путиным против Украины, российские политики и пропагандисты неоднократно угрожали ударами по "центрам принятия решений" в том случае, если Украина не капитулирует, если она продолжит сопротивление насильникам, убийцам и грабителям, пришедшим на ее землю по приказу своего одуревшего от денег и крови повелителя. И вот теперь эти угрозы осуществляются. Огонь по штабам, по "центрам принятия решений". Но по каким?

В Киеве я живу неподалеку от роддома. Продавщица в находящемся рядом магазинчике сказала мне, что была массовая закупка воды - после очередного ракетного налета в роддоме ее не хватает. Это и есть тот штаб, в который целится Владимир Путин. Это и есть тот "центр принятия решений", который они хотят уничтожить. Россия воюет с роженицами. Россия воюет с младенцами. Россия воюет с немощными стариками, которых она хочет оставить в холоде и темноте, которых она заставляет ковылять по льду к бюветам и часами стоять на морозе. Какая страшная, жестокая, потерявшая даже остатки человечности страна!

Да, именно страна. Конечно, легко говорить, что это все Путин. Но на фоне гробового молчания русского народа, на фоне равнодушия к судьбам того меньшинства, которое осмеливается все же подать голос против войны, на фоне бравых телевизионных реляций о том, что в Украине больше нет света и воды, это систематическое уничтожение соседней страны - национальное преступление.

Немцы после Второй мировой войны утверждали, что они ничего не знали о злодеяниях Гитлера, о концлагерях, о Холокосте. Союзники устраивали для них экскурсии, и они падали в обморок. Действительно, концлагеря не показывали по телевизору, о количестве жертв Холокоста не сообщали по радио. Можно было не просто не знать. Можно было притвориться, что ты не знаешь.

У русских так не получится. Они наблюдают Холокост в прямом эфире - и либо радуются, либо стараются переключиться на что-то более приятное. Моя бывшая коллега по работе в одном из самых демократических медиа недавнего прошлого, заслуженная театральная критикесса, объездившая всю Европу, в первые дни войны, когда ракеты падали на головы украинских женщин и детей, сокрушалась, что европейцы теперь не хотят слушать музыку Петра Ильича Чайковского. И у меня возник закономерный вопрос: а зачем такие, как она, вообще ходили в театры и на концерты, проливали там слезы и печалились горю выдуманных персонажей, а когда Россия стала уничтожать жизнь настоящих, живых людей - в Грузии, в Крыму, на Донбассе, а теперь по всей Украине, да еще и заодно в Молдове, которую тоже решили обесточить, - только поджали губы и стали печалиться о судьбах Чайковского. Не нужно. Чайковский давно умер, ваши прадеды благополучно свели его в могилу, как и всех, кем вы сейчас с придыханием восхищаетесь. И если бы все эти герои русского народа вдруг воскресли, вы бы вновь отправили Пушкина к Дантесу, Достоевского - на эшафот, а Чайковского, в духе новых нравов, в колонию за гей-пропаганду.

Но сейчас вы убиваете тех, кто еще жив. Скольких неродившихся Чайковских уничтожили ваши ракеты и ваши штыки? Скольким детям вы не позволили родиться, над каким количеством женщин надругались, сколько преступлений еще готовите - всем равнодушным народом?

И речь идет не о коллективной ответственности, в которую я не верю. Речь идет о коллективном равнодушии. Когда война завершится, Россия будет жить с позором этого равнодушия десятилетиями. Территория позора будет начинаться прямо у ее границ. Не Чайковский, а Буча будет главным русским "культурным" достижением.

Человек, который смотрит по телевизору, как радуются погружению в темноту Киева или Харькова, который знает, что его пожилой больной родственник ковыляет по льду за водой, что его только что родившая приятельница пытается согреть младенца в холодной квартире, - и молчит или возмущается, чего они там упрямятся и не капитулируют, - перестает быть человеком.

Страшно жить рядом со стаей хищников.

Источник

война в Украине Владимир Путин
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

09:41

26 ноября Украина отмечает День памяти жертв Голодомора 2022

09:28

Потери РФ зашкаливают: ВСУ потрепали оккупантов на Луганщине — морги и больницы переполненыВидео

09:09

Русские, скольким детям вы не позволили родиться?мнение

09:08

"Эти цифры Кремль не пугают": в РФ готовятся к потерям среди мобилизованных в 100 тыс. человек – СМИ

08:41

"Должны замерзнуть и сгнить": вице-спикер Госдумы открыто призвал к геноциду украинцевВидео

Реклама
08:26

Эксперт рассказал, как РФ может отреагировать на признание ее государством-спонсором терроризма

07:44

На Запорожье взорвали склады армии РФ: оккупантов уничтожили вместе с техникойВидео

07:34

В Украине нет дефицита хлеба, но популярный продукт может подорожать: в чем причина и на сколько

07:16

Patriot для ВСУ: в НАТО назвали условие переброски систем ПВО в УкраинуВидео

06:49

Мощный взрыв в Мариуполе: партизаны ликвидировали "гауляйтера", еще один – раненВидео

06:29

Чем закончится Вторая холодная войнамнение

06:07

Вагнеровцы хладнокровно убили 19 мобилизованных оккупантов, потому что те "не хотели умирать первыми"Видео

06:00

"В РФ небывалый дефицит танков": эксперт рассказал, какие государства могут передать России технику

05:20

"Мы сменили тактику": в Укрэнерго рассказали, когда энергосистема будет полностью стабилизированаВидео

05:00

Гороскоп на сегодня 26 ноября: Тельцы оседлают наблюдательность, а Рыбы – недоверие

04:55

Финики обладают невероятными свойствами, но могут и навредить: как правильно выбрать сухофрукт

04:37

Что делать, если заложило уши: лайфхаки, которые действительно работают

03:40

ВСУ могут взять врага в "котел" возле Сватово: эксперт рассказал детали контрнаступления на ЛуганщинеВидео

03:20

Почему нельзя выливать воду после варки сосисок: секрет, который удивит всехВидео

02:39

Желты разводы на ванной больше не проблема: как вернуть ей изначальный цвет

Реклама
01:32

"Как реклама ритуальных услуг": Волочкова предстала перед россиянами в новом обличииВидео

01:15

"Путин в отчаянии": Уоллес разнес жалкие нападения РФ на критическую инфраструктуру Украины

01:00

Гороскоп на неделю 28 ноября-4 декабря 2022: Львам – лечение, Весам – трудности, а Рыбам – работа

00:51

Приметы на 26 ноября: какие 3 запрета нельзя нарушать на Иоанна Златоуста, чтобы беду не впуститьВидео

25 ноября, пятница
23:30

РФ планирует новые удары: поможет ли ПВО Patriot на польской границемнение

22:57

"Никто никому не простит": Зеленский публично отчитал Кличко

22:56

Издевался над украинцами на Киевщине: ВСУ ликвидировали замкома взвода оккупантовВидео

22:49

Снегопадов почти не будет: синоптики предупредили об "исчезновении" зимы в УкраинеВидео

22:33

"Это катастрофа": в Минобороны Британии назвали слабые места оккупантовВидео

22:19

Путин назвал ВСУ "пушечным мясом" и распространяет фейки о "расправах с неугодными"Видео

22:05

"Есть два четких правила": Генштаб официально обратился к российским оккупантам

21:28

Данилов метко высмеял "героическую" борьбу России с украинскими ГЭС и ТЭЦВидео

21:04

Отравили целую роту водкой: россияне расстреляли почти 30 ромов - разведка

20:51

В Крыму тревожно: местных готовят к воздушным и химическим атакам - ГенштабВидео

20:48

Люди перед употреблением добавляют несколько капель йода в воду: зачем они так делают

19:40

Мы будем в свете, а они во тьмемнение

19:39

Странности в Беларуси: в Генштабе рассказали о случайной смерти российского солдатаВидео

19:32

"На Беларусь полетят HIMARS": Фейгин заявил, что Лукашенко панически боится войны с УкраинойВидео

19:24

Крым – чемодан без ручки: ВСУ будет легче освободить полуостров, чем Донбасс – Грабский

19:20

Брежнева попала в больницу

Реклама
18:59

"Все мы смертные": Путин шокировал своим заявлением даже матерей погибших оккупантовВидео

18:43

Почему коту нельзя обрезать усы и чем это опасно

18:28

Российские "методички" и раздетый 17-летний парень: СБУ поймала священников УПЦ МП на горячемуФотоВидео

18:05

Россия обстреляла все украинские ТЭС и ГЭС : Шмыгаль рассказал, где ситуация хуже всегоВидео

17:58

Оккупанты скоро дадут деру из Украины, поэтому готовят провокацию в Белгороде - Свитан

17:30

Как сделать свечу дома из соли, зубочисток и масла: всё невероятно простоВидео

16:59

Ситуация может накалиться до 28 ноября: РФ готовится к обострению на границе - ГенштабВидео

16:36

Есть положительные новости: Гайдай рассказал о том, что творится на фронтеВидео

16:14

"Мы не отступим": Столтенберг заявил, что НАТО поможет Украине пережить эту зиму

16:07

Дрыгает ногой и имеет фиолетовые руки: появились новые слухи о болезни ПутинаВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Праздники
Троица 2023Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Персоны
Арестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новости
Рецепты
Простые блюдаНовый год 2023ЗакускиКонсервация на зиму
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиМодный маникюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрьПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять