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Русские получили по морде и теперь в недоумении: почему их не любят?

Станислав Речинский

журналист, бывший спикер СБУ

20 января 2023, 16:32
В высказываниях бонз рф все больше недоумения и обиды. За что нас так ненавидит весь мир?
путин
Владимир Путин / скриншот

Когда охреневшим диктаторам первый раз ощутимо дают по морде – происходит некий шок, сопровождающийся чувством глубокой обиды на весь мир. И в особенности – на осмелившуюся сопротивляться жертву агрессии. 23 сентября 1943 года. Верхушка Рейха уже понимает, что проигрывает войну на два фронта. В этот вечер Геббельс обедал с Гитлером наедине. "Я спросил фюрера, готов ли он вести переговоры с Черчиллем…

Он не считает, что переговоры с Черчиллем приведут к какому-либо результату, поскольку тот слишком прочно находится в плену своих враждебных взглядов и, кроме того, движим ненавистью, а не разумом… Фюрер предпочел бы переговоры со Сталиным, но он не думает, что они будут успешными… Как бы ни сложились обстоятельства, сказал я фюреру, мы должны прийти к урегулированию либо с одной стороной, либо с другой. Рейх еще ни разу не выигрывал войну на два фронта. Поэтому нам следует подумать, как так или иначе покончить с войной на два фронта".

Черчиль "находится в плену своих враждебных взглядов", "движим ненавистью, а не разумом". Интересно, почему? Может, из-за бомбардировок Лондона? Сейчас происходит ровно тоже самое. В высказываниях бонз рф все больше недоумения и обиды. За что нас так ненавидит весь мир? С Зеленским нельзя вести переговоры, он ослеплен ненавистью. И действительно, с чего бы вдруг? Период "истошного вопля идиота", покоряющего города сменился столь же идиотическим непониманием, того почему же почему, все не любят так меня. Хороший симптом. Значит, уже недалека капсула с цианидом и Нюрнберг. Кстати, по аналогии, уже должен был бы появиться в россии свои Бек и Штауфенберг. Хотя, учитывая рабский характер русского народа – это вряд ли.

Интересно заголосил "патриарх" оккультной секты РПЦ Кирилл:

"Мы молимся Господу, чтобы Он вразумил тех безумцев и помог им понять, что всякое желание уничтожить Россию будет означать конец мира". Да не будет никакого конца мира в случае уничтожения россии в нынешнем виде. Рейх уничтожили – и норм. Карфаген уничтожили в свое время – и тоже норм. А старичку в смешной шапке стоило бы задуматься, а почему вдруг у всего цивилизованного мира возникло желание уничтожить россию? Может, из-за некоторой невменяемости, наглости и агрессивности этой страны? И опасного соединения умственной отсталости и наличия ядерного оружия? И ведь могли же существовать себе как автаркия, как Северная Корея, как ржавая бензоколонка. Но нет, захотела старуха стать владычицею морскою... А теперь приходится "Панцыри" в Москве на крышах ставить.

Источник

Владимир Путин
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