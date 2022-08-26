Русские и Антоновский мост: мыши плакали, но продолжали грызть кактус

Антоновский мост / Коллаж: фото очевидцев, Вгору

Мыши плакали, кололись, но продолжали грызть кактус… Это про херсонские мосты. Антоновские автомобильный и железнодорожный, Каховский и Дарьевский.

И именно в таком контексте и никак иначе. Ведь только так можно описать то, чем заняты сегодня россияне на этих логистических артериях. Они настойчиво и уверено грызут кактус.

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Разумеется, после первого удара по мостам никто не говорил об их разрушении, но говорили в перспективе, что их может ожидать. Методичные удары и неизбежный крах.

Один удар не решает вопроса. Запас прочности велик. Да и восстановление вполне реальное. Два удара тоже не решат, но замедлят продвижение. Третий, четвёртый, пятый…

ВСУ монотонно, методично продолжали, продолжают и будут продолжать точить мосты. Ослабляя их прочность, увеличивая аварийность и нагрузку на структуру. В какой-то момент один из пролётов Антоновского автомобильного обрушится. Не сегодня, возможно завтра или через неделю, но это уже факт.

В какой-то момент Каховский не будет подлежать восстановлению. И…

И всё.

Некоторое время назад я писал о том, что со временем российские оккупанты могут оказаться на правом берегу Херсонщины в ловушке как на острове Змеиный. Разумеется, этот момент ещё не настал, но каждый день мы можем наблюдать за тем, как всё к этому идёт.

Как думаете, насколько ещё хватит оккупантов грызть кактус?