Русские будут держаться за Крым до последнего

Россияне будут держать полуостров максимально долго, и так же максимально долго будут терпеть удары.

Российские оккупанты будут максимально долго терпеть удары в Крыму / Минобороны РФ, ua.depositphotos.com

В Крыму, а особенно в северной его части сейчас находится большое количество сил и средств российских оккупантов, которые не спешат отправлять на материковую часть Украины. То есть это – силы и средства, которые будут использоваться именно для ведения обороны, что будет определенным барьером для проведения операций с материковой части во временно оккупированный Крым. Поэтому либо россияне уже готовятся для обороны Крыма, либо понимают, что не смогут удержать юг под натиском контрнаступления ВСУ.

В целом те сценарии, которые могут быть использованы для освобождения полуострова, не столько контрнаступательны, они больше будут похожи на то, что происходило, например, с островом Змеиный, где было постоянное огневое воздействие на объекты военной инфраструктуры оккупантов. В Крыму много таких объектов, потому это хоть и не будет прямым боевым столкновением, но будет означать постоянные потери среди личного состава, техники, материально-технического обеспечения подразделений. Соответственно, можно говорить о том, что россияне будут постоянно находиться в суицидально-патовой ситуации, когда для них каждый день может быть последним. А сделать с этим они ничего не смогут, потому что бежать из Крыма на тот момент будет невозможно, ведь не будет соответствующего приказа от командования. А эту команду не дадут, потому что как это - "жест доброй воли" из временно оккупированного Крыма?!

видео дня

Поэтому россияне будут держать полуостров максимально долго, и так же максимально долго будут терпеть удары.

Относительно юга ситуация такова – россияне действительно могут оттягивать туда войска в надежде, что ВСУ пойдут в наступление на Крым в пехотной составляющей. Использование этих войск на других направлениях тоже возможно, но это будет ослаблением позиций российских войск в Крыму. Если в Запорожской области в ближайшее время произойдет каскадное разрушение обороны россиян, то ВСУ могут оказаться у административной границы Крыма уже через две недели, или даже еще быстрее, через неделю. Но это если произойдет такое каскадное разрушение. И рисковать такими отводами сегодня россияне не могут, потому что полноценного ресурса им не хватает. Поэтому его могут сохранить именно на территории Крыма.

Александр Коваленко, специально для Главреда.