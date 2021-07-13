Руками Меркель Россия прокладывает себе путь к Украине

Зеленский встретился с Меркель / Униан

Сейчас довольно трудно давать полную характеристику встречи Зеленского и Меркель из-за того, что вся информация о ней еще не обнародована. По меньшей мере, ее беспрецедентная продолжительность в четыре часа говорит о том, что двум лидерам было о чем говорить и были темы, которые, очевидно, требовали серьезного обсуждения.

Кроме того, этот визит Зеленского отличился не только встречей с Меркель – он встречался также с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, и с Армином Лашетом, новым лидером партии Меркель.

Сама по себе встреча с Меркель вряд ли может прямо сейчас привести к существенным решениям, но при этом она важна в контексте общих переговоров, в том числе, и при участии Соединенных Штатов. К тому же, не стоит забывать о том, что Меркель была одной из архитекторов минских договоренностей, которые на сегодня до сих пор нереализованы и фактически уничтожаются Россией – ту же раздачу российских паспортов так же можно считать нарушением этих договоренностей.

Но Германия, судя по заявлениям Меркель на брифинге, со своей стороны не хочет признавать то, что Минские договоренности зашли в тупик. Тем не менее, остается такая составляющая этих договоренностей, и там на данном этапе никакого прогресса нет, поэтому говорить о каких-то формулах, изменениях законодательства для достижения стабильного прекращения огня не приходится.

В этой ситуации стоит напомнить, что Германия – гарант реализации Минских договоренностей, и в этом контексте встает вопрос Северного потока-2, который уже не является чисто экономическим проектом. Этот проект, в значительной степени, политический и безопасный, поэтому президент Зеленский поднимал вопрос обсуждения газопровода в нормандском формате, потому что Россия де-факто хочет запустить СП-2, чтобы развязать себе руки в направлении Украины.

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То, что Германия склоняется к достройке СП-2 отражает последовательную позицию немецкого правительства, которую они последовательно отстаивают не только в общении с Украиной, но и со Штатами, что, в случае с США, и обусловило проблемы между странами.

Читайте такжеПутин признался, что намерен идти до конца в УкраинеПоэтому в дальнейшем Украине стоит ожидать сложных переговоров. Поскольку есть очень много переменных, прогнозировать их результаты пока сложно. Очевидно, что Северный поток-2 будет достроен и будет работать, и что это и в дальнейшем будет создавать напряжение в отношениях США и Германии. В свою очередь, Германия дальше будет предлагать Украине какие-то компромиссы и гарантии прокачки определенных объемов газа через территорию Украины. Но здесь стоит учитывать, что Россия начинает переходить к откровенному шантажу Европы, что создает отдельную проблему.

Петр Олещук политолог, преподаватель КНУ ім. Тараса Шевченко, специально для Главреда